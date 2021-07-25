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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki : A Haber'e saldırı medya özgürlüğüne de bir saldırıdır

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Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki : A Haber'e saldırı medya özgürlüğüne de bir saldırıdır

A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk; Şile sahilinde, haber takibi yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından darbedilmesiyle ilgili olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'ün, Şile sahilinde, haber takibi yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

Fahrettin Altun şunları söyledi:
"A Haber ekibinin Şile'de haber takibi yaparken İBB çalışanları tarafından hakaret ve fiziksel saldırıya uğramalarını kınıyorum. Darp edilen kameraman Ayhan Arıtürk ve muhabir Çağdaş Evren Şenlik ile A Haber ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet, asla kabul edilemez. Bu vandallık aynı zamanda medya özgürlüğüne de bir saldırıdır. Basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyenlerin, bu saldırıya seslerini çıkarmamaları onlar adına bir utanç vesikası olarak kalacaktır."

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