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A Haber'e çirkin saldırı! İşte kameraman Ayhan Arıtürk’ün darp raporu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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A Haber'e çirkin saldırı! İşte kameraman Ayhan Arıtürk’ün darp raporu

Türkiye'nin ve dünyanın pek çok farklı noktasından halkın doğru bilgiye ulaşması için emek sarf eden A Haber, bir kez daha provokatif saldırıların hedefi oldu. Şile'de denizde yaşanan acı ölümleri takip etmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla yayın yapan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve kameraman Ayhan Arıtürk, CHP'li İBB'ye bağlı cankurtaranların saldırısına uğradı. Çirkin saldırı sonrası özellikle hedef alınan kameraman Arıtürk'ün, burun kemiğinde açılma olduğu kırık şüphesi bulunduğu belirtildi.

A Haber'e farklı noktalarda uygulanan provokatif saldırılara bir yenisi daha eklendi. Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti.

A Haber'e çirkin saldırı! İşte kameraman Ayhan Arıtürk’ün darp raporu

Ayazma Plajı'nda muhabir Çağdaş Evren Şenlik ve kameraman Ayhan Arıtürk'ün bilinçli bir şekilde hedef alınmasının ardından olayı anlatan muhabir Şenlik, "Yaklaşık 2 gündür Şile Ayazma Plajı'nda kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik canlı yayın gerçekleştirmek için.

A Haber'e çirkin saldırı! İşte kameraman Ayhan Arıtürk’ün darp raporu

Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi "Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek" dedi. "Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim. Haliyle Ayhan da bir anda kendisini savunma refleksi göstererek 'Sen kime namusuz diyorsun çekim yapmak için elbette sizden izin almayacağız' dedi.

A Haber'e çirkin saldırı! İşte kameraman Ayhan Arıtürk’ün darp raporu

Bir anda Ayhan'ın üzerine yürümeye başladı. Karşılık vermeyeceğimizi biliyorlar. Direk olarak 'namusuz' dediler. Hepimiz gibi bir ailesi var. Ayhan'ın üzerinde görmüş olduğunuz bu parçalanan eşyalarımız vardı. Ayhan kamerayı ve 3G'yi sırtında taşıyordu. Bir anda Ayhan'a tekme ve yumruk atınca dengesini kaybetti ve yere düştü.

A Haber'e çirkin saldırı! İşte kameraman Ayhan Arıtürk’ün darp raporu

DARP RAPORU ALDI
Partizanların aldıkları emir sonrasında saldırıya maruz kalan kameraman Ayhan Arıtürk darp raporunda da maruz kaldığı şiddet belgelendi. Arıtürk'ün aldığı darp raoporunda burun kemiğinde minimal açılmanın olduğu, boynundan ve göğsünden darbe aldığı rapora işlendi.

A Haber'e çirkin saldırı! İşte kameraman Ayhan Arıtürk’ün darp raporu

Arıtürk aldığı rapor sonrasında Şile Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında şikayetçi oldu. Arıtürk, "Kasten ve bilinçli olarak bizim bulunduğumuz noktaya gelerek hakaret etmeye başladılar. Kalabalık bir şekilde geldiler ve dövmek maksadıyla toplandılar.

A Haber'e çirkin saldırı! İşte kameraman Ayhan Arıtürk’ün darp raporu

Bizim onların hakaretlerine tepki vermemiz sonrasında sorgu ve sual olmadan saldırmaya başladılar. Burnumda çatlak var. Aldığım rapor sonrasında tekrar hastaneye giderek muayene olmam gerekiyor. Bu işlemden sonra hangi tedavinin uygulanacağına karar verilecek" dedi.

A Haber'e çirkin saldırı! İşte kameraman Ayhan Arıtürk’ün darp raporu

ŞİLE'DE 4 KİŞİ BOĞULDU
Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda önceki gün denize giren 5 kişi, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Şile Kaymakamlığı, kaybolan kişilerden birinin kurtarıldığını duyurdu. Diğer 3 kişinin ise aramalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Dün akşam saatlerine kadar aramalarını sürdüren ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

A Haber'e çirkin saldırı! İşte kameraman Ayhan Arıtürk’ün darp raporu

Bu sabah erken saatlerde arama çalışmalarına tekrar başlayan ekipler, Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında kaybolan son kişi olan Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaştı.

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