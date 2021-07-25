A Haber'e çirkin saldırı! İşte kameraman Ayhan Arıtürk’ün darp raporu
Türkiye'nin ve dünyanın pek çok farklı noktasından halkın doğru bilgiye ulaşması için emek sarf eden A Haber, bir kez daha provokatif saldırıların hedefi oldu. Şile'de denizde yaşanan acı ölümleri takip etmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla yayın yapan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve kameraman Ayhan Arıtürk, CHP'li İBB'ye bağlı cankurtaranların saldırısına uğradı. Çirkin saldırı sonrası özellikle hedef alınan kameraman Arıtürk'ün, burun kemiğinde açılma olduğu kırık şüphesi bulunduğu belirtildi.
A Haber'e farklı noktalarda uygulanan provokatif saldırılara bir yenisi daha eklendi. Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti.
Ayazma Plajı'nda muhabir Çağdaş Evren Şenlik ve kameraman Ayhan Arıtürk'ün bilinçli bir şekilde hedef alınmasının ardından olayı anlatan muhabir Şenlik, "Yaklaşık 2 gündür Şile Ayazma Plajı'nda kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik canlı yayın gerçekleştirmek için.
Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi "Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek" dedi. "Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim. Haliyle Ayhan da bir anda kendisini savunma refleksi göstererek 'Sen kime namusuz diyorsun çekim yapmak için elbette sizden izin almayacağız' dedi.
Bir anda Ayhan'ın üzerine yürümeye başladı. Karşılık vermeyeceğimizi biliyorlar. Direk olarak 'namusuz' dediler. Hepimiz gibi bir ailesi var. Ayhan'ın üzerinde görmüş olduğunuz bu parçalanan eşyalarımız vardı. Ayhan kamerayı ve 3G'yi sırtında taşıyordu. Bir anda Ayhan'a tekme ve yumruk atınca dengesini kaybetti ve yere düştü.
DARP RAPORU ALDI
Partizanların aldıkları emir sonrasında saldırıya maruz kalan kameraman Ayhan Arıtürk darp raporunda da maruz kaldığı şiddet belgelendi. Arıtürk'ün aldığı darp raoporunda burun kemiğinde minimal açılmanın olduğu, boynundan ve göğsünden darbe aldığı rapora işlendi.
Arıtürk aldığı rapor sonrasında Şile Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında şikayetçi oldu. Arıtürk, "Kasten ve bilinçli olarak bizim bulunduğumuz noktaya gelerek hakaret etmeye başladılar. Kalabalık bir şekilde geldiler ve dövmek maksadıyla toplandılar.
Bizim onların hakaretlerine tepki vermemiz sonrasında sorgu ve sual olmadan saldırmaya başladılar. Burnumda çatlak var. Aldığım rapor sonrasında tekrar hastaneye giderek muayene olmam gerekiyor. Bu işlemden sonra hangi tedavinin uygulanacağına karar verilecek" dedi.
ŞİLE'DE 4 KİŞİ BOĞULDU
Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda önceki gün denize giren 5 kişi, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Şile Kaymakamlığı, kaybolan kişilerden birinin kurtarıldığını duyurdu. Diğer 3 kişinin ise aramalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Dün akşam saatlerine kadar aramalarını sürdüren ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.
Bu sabah erken saatlerde arama çalışmalarına tekrar başlayan ekipler, Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında kaybolan son kişi olan Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?
- AÖL ek sınav ne zaman? 2021 4. dönem açık lise telafi sınavı ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi?
- MEBBİS takvimi: İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il içi tayin sonuçları nereden öğrenilir?
- Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...
- Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?
- Ve açıklandı! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?
- KPSS Lisans ne zaman? 2021 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
- Lise tercih sonuçları için kritik hafta! 2021 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!
- Acil durum uyarısı nedir? iPhone Test Alert Notification "Evde kal Türkiye" bildirimi ne anlama geliyor?
- Galatasaray PSV maçı ne zaman? 2021 GS PSV rövanş maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu...
- Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2021 Kurban Bayramı tatili son gün ne zaman, hangi gün? Resmi açıklama!
- ŞOK hafta sonu indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?