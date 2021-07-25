A Haber'e çirkin saldırı! İşte kameraman Ayhan Arıtürk’ün darp raporu

Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi "Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek" dedi. "Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim. Haliyle Ayhan da bir anda kendisini savunma refleksi göstererek 'Sen kime namusuz diyorsun çekim yapmak için elbette sizden izin almayacağız' dedi.