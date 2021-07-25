İşte ABD'nin fonladığı taşeron medya ve kuruluşlar! Dolar karşılığında Türkiye düşmanlığı yapıyorlar
ABD'li Chrest Foundation, Türkiye'de sözde muhalif basın organlarını ve düşünce kuruluşlarına algı operasyonu yapmaları için servet ödüyor. Bu medya ve kuruluşlar Başkan Erdoğan olmak üzere, ülkenin tüm kazanımlarını ve gelişimini yalan-yanlış bilgilerle halka sunarak karalama operasyonu yapıyor. Halk içinde kendilerini sözde vatansever, aydın olarak tanıtan bu taşeron kurum ve kuruluşların başındaki kişilerin terörle olan yakınlığı gözler önüne serildi. Kirli ve karanlık sicillerine rağmen, ülke menfaatlerine hizmet ettiklerini iddia edecek kadar etik değerlere sahip olmayan bu şahısların ABD tarafından paralı tetikçiler olduklarının belgeleri ifşa olmaya devam ediyor. İşte Türkiye'nin içerdeki düşmanlarının karanlık ilişkileri ve terörle olan sıkı bağları...
ABD merkezli Chrest Foundation (Vakfı) isimli kuruluştan yüzbinlerce dolar fon alan kurumlar arasında Medyascope öne çıktı. Ancak vakfın tek fon verdiği kuruluş Medyascope değil. Milyonlarca dolar fonun sağlandığı listede terör örgütü üyeliğinden ceza alan isimler, CHP'li, HDP'li milletvekilleri ve Osman Kavala dikkat çekiyor.
İŞTE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINDA BAŞI ÇEKEN KURULUŞLAR
Chrest Foundation'ın fonladığı kuruluşlar arasında Mezopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) gibi kuruluşlar bulunuyor. Bu kurumlardan bazıları Türkiye düşmanlığı, açılımcı geçmişleri ve yöneticileri ile dikkat çekiyor. Öne çıkan kuruluşlar şu şekilde:
TESEV 342 BİN DOLAR FON ALDI
TESEV: Türkiye'nin açılım süreçleri ve anayasa çalışmalarıyla bölünmek istendiği süreçlerin öne çıkan kuruluşlarından TESEV, Chrest Foundation (CF)'dan 342 bin dolar fon aldı.
MEZOPOTAMYA VAKFI
Mezopotamya Vakfı: 2013 yılında kurulan vakıf, sitesinde ana gayesini şu sözlerle açıklıyor: "Mezopotamya halklarının kendi anadillerinde eğitim yapabilecekleri çok dilli bir üniversite kurmak."
Vakfın sitesinde "Bu web sitesi European Endowment for Democracy desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Mezopotamya Vakfı'na aittir" notu da yer alıyor. Vakfın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gevriye Atlı, Kasım 2020'de DTK'ya yönelik dört ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Kültür Derneği: Vakıftan 741 bin dolar fon alan Anadolu Kültür Derneği'nin kurucusu ve Başkanı Osman Kavala... Açık Toplum Vakfı, TESEV, Tema Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak da görevler aldı. Kavala'nın halen, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyada tutukluluğu devam ediyor.
FETÖ ARTIĞI TARAF'ÇILARIN YENİ ADRESİ
Yurttaşlık Derneği: Eski adı Helsinki Yurttaşlar Derneği olan dernek, ismini 2016'da değiştirdi.
Kurucuları arasında Osman Kavala, Orhan Pamuk gibi isimler yer alıyor. Açık Toplum Vakfı, TESEV, Kaos GL, FriedrichEbert-Stiftung gibi kuruluşlarla işbirlikleri bulunan dernek, açılım süreçlerinde aktif görevler almıştı. Başkanlığını İletişim Yayınları ve Birikim Dergisi kurucusu Murat Belge yürütüyor. Belge bir dönem Taraf gazetesinde de yazarlık yaptı.
Serbestiyet: Chrest Foundation'ın fonladığı medya kuruluşları arasında yer alan Serbestiyet, FETÖ kumpaslarının yayın organı Taraf gazetesinden kopan isimler tarafından kuruldu. Genel Yayın Yönetmenliğini Alper Görmüş'ün yaptığı sitenin yayın kurulunda Halil Berktay, Oral Çalışlar, Tuncer Köseoğlu ve DEVA Partisi kurucusu Gülçin Avşar yer alıyor.
DİSA'YA 289 BİN DOLAR ÖDENEK
Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA): Yerel yönetimlerde özerklik, anadilde eğitim ve hatta çok dilli eğitimi savunan kuruluş, çözüm sürecini de yeniden canlandırmak amaçlı faaliyetlerde bulunuyor. 289 bin dolar fon alan DİSA'nın kurucuları arasında HDP'li milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Mithat Sancar, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İngiliz istihbaratı MI6 denetiminde olduğu iddia edilen ve açılım sürecini yeniden başlatmak isteyen Demokratik Gelişim Enstitüsü uzmanları Vahap Coşkun ve DEVA Partisi Kurucusu da olan Fazıl Hüsnü Erdem ile Osman Kavala dikkat çekiyor.
DİSA'nın internet sitesinden alıntılanan Kentsel Planlama ve Katılım Politikaları Sempozyumu'nda şu ifadelere yer veriliyor:
"Bu araştırma programımız insan merkezli, ademi-merkeziyetçi ve dayanışmacı bir yerel ekonominin imkanları üzerine odaklanan bir programdır. Bölgede ekonomik gelişmeyi toplumsal sonuçlarından kopuk ele alan merkeziyetçi-bürokratik, güdümlü yatırım ve kentleşme politikalarının bölgesel eşitsizliği ve insani gelişme sorunlarını büyütmesi gerçeğinden yola çıkarak yapılan araştırmaları yürütmek ve sonuçlarını tartışmak hedefi ile tasarlanmıştır."
KORUCULUK SİSTEMİ HEDEFLERİ OLDU
Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)'nün, koruculuk sistemine ilişkin araştırması da kitap oldu. Geçmişten Günümüze Türkiye'de Paramiliter Bir Yapılanma: Köy Koruculuğu Sistemi adlı kitap Şemsa Özar, Nesrin Uçarlar ve Osman Aytar tarafından kaleme alındı. Raporda korucuların "Bizim köy ve çevremiz, hepimiz zorla korucu olduk. Koruculuğun bize hiçbir faydası olmadı, ama alıp götürdüğü çok şey oldu. Devlet bize 'Bu iş bitti, hadi silahınızı verin, gidin' diyemez. Öyle bir şey yaparsa daha kötü olur, biz de başkaldırırız" dedikleri iddia edildi.
AYRILIKÇI TALEPLER
2010 yılında hazırlanan "Dil Yarası: Türkiye'de Eğitimde Anadilin Kullanılmaması Sorunu ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri" başlıklı araştırmada şunlar yer aldı: "Çift dilli eğitim modelleri geliştirilmeli, baskıcı öğretmen öğrenci ilişkilerini değiştirilmesi için eğitimiler verilmeli, çift dilli öğretmen yetiştirme bölümleri almalı, çift dilli eğitim müfredatı geliştirme ve ölçme-değerlendirme merkezleri kurulmalı, eğitimde anadilin kullanılması ve çift dillilik için toplumda farkındalık yaratılmalı, öğretmen adaylarına dilsel ve kültürel çeşitlilik hakkında eğitim verilmeli, Kürtçe bilen öğretmenlere çift dilli öğretim metotları ve örnekleri kaynaklar sağlanmalı, Kürtçe konuşulan bölgelerde çalışan Kürtçe bilmeyen öğretmenler Kürtçe öğrenmeye teşvik edilmeli, Kürtçe bilen öğrencilere Kürtçe okuma yazma kursu verilmeli, Kürtçe bilen ebeveynlere yönelik Kürtçe okur yazarlık kursları saçılmalı, öğrencilerin Kürtçe becerilerini geliştirmeye yönelik TV programları hazırlanmalıdır."
PKK İSYANCI TÜRKİYE TERÖRİSTMİŞ...
Hafıza Merkezi: Derneğe göre terör örgütü PKK 'Kürt isyancısı', Türkiye de devlet terörü uyguluyor. Hatta soykırım yapmakla itham ediliyor.
Hafıza Merkezi'nin sitesinde şu ifadeler yer alıyor: "Türkiye Cumhuriyeti tarihi, emperyal geçmişe sahip, milliyetçi ideolojilere yaslanmış birçok devlette olduğu gibi çarpıtılmış, üstü örtülmüş gerçeklikler, kıyımlar, hak ihlalleri ve zulüm örnekleri ile malul.
"Devlet politikası olarak şiddet; zorla boşaltılan, yakılan köyler, zorunlu göçe tabi tutulan yüz binlerce insan, faili meçhuller, gözaltında işkence ve tecavüze maruz kalanlar, kaybedilenler ve dezenformasyon yüzünden ortaya çıkmayan/çıkamayan korkunç şiddet eylemleri..."
"Geç Osmanlı'nın Ermeni meselesini kan dökerek çözme politikası ve 1915 soykırımı, bugün hala sorun olmaya devam eden bir Ermeni düşman fikrini körükledi. Kürt isyanı ile silahlı çatışmanın sürmesinin birbirinden beslendiği bir kısır döngüye girmiş bulunuyoruz... Türkiye'de devlet terörü durmalıdır... Devlet terörü 'normal' bir siyasi yöntem değildir, olmamalıdır."
Bu kuruluşun foncuları arasında Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Açık Toplum Vakfı, Hollanda Konsolosluğu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İsveç Başkonsolosluğu, Robert Bosch Vakfı, Global Dialogue, Olof Palme International Center, Berghof Foundation da bulunuyor.
TERÖRLE MÜCADELEYİ HEDEF ALAN AKADEMİSYENLER
Kurumun yöneticileri de dikkat çekiyor. İşte öne çıkan bazı yöneticiler:
Meltem Aslan – Direktör: 2009-2018 tarihlerinde Osman Kavala'nın kurduğu Anadolu Kültür'de genel koordinatörlük yaptı. TESEV ve Kadın Yurttaş Ağı Derneği (KAYA) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı.
Murat Çelikkan - Direktör: İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Af Örgütü, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin kurucuları ve üyeleri arasında yer aldı, bu örgütlerin çeşitli kademelerinde görev yaptı. İşkence, ifade özgürlüğü, medya etiği, Kürt meselesi, barış ve geçmişle yüzleşme konularında çalışmalar yaptı. Çelikkan, 2018 Civil Rights Defender of the Year ve 2018 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi.
Gamze Hızlı: Ocak 2005-Mart 2012 arasında Anadolu Kültür'de çeşitli projelerin geliştirilmesi, uygulanması ve raporlanmasında görev aldı.
Noémi Lévy-Aksu: Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan Barış İçin Akademisyenler bildirisinin imzacılarından olan Aksu, Boğaziçi Üniversitesi'nden ihraç edildi.
Emel Ataktürk Sevimli: İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Helsinki Yurttaşlar Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında üye ve yönetici olarak görev aldı.
Esra Kılıç: Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği'nde çalışmalarda bulunuyor.
RUŞEN ÇAKIR VE FETÖ BAĞLANTISI
Chrest Foundation'dan en yüksek hibe desteğini 2015 yılında gazeteci Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope aldı. Medyascope'un, 2016'dan 2020 yılına kadar toplam 476 bin 720 dolar destek aldığı ortaya çıktı. Çakır'ın geçmişteki faaliyetleri ve temasları da dikkat çekici.
ABD'nin Türkiye'nin parçalanması için planladığı Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)'nin oluşturulduğu tarihlerde FETÖ'nün organize ettiği 7. Abant Platform toplantısı 19-20 Nisan 2004 tarihinde Washington'da düzenlenmişti. Toplantıya Türkiye CIA İstasyon Şefi Henri Barkey gibi isimlerin de aralarında olduğu 37 davetli katıldı. Listenin 32. sırasında ise Türkiye Ekonomik Ve Sosyal Etüdler Vakfı adına Ruşen Çakır yer aldı. Toplantıdan bir süre sonra Vatan gazetesinde yazı kaleme alan Çakır, "ABD'nin 'Büyük Ortadoğu Projesi'nin hazırlıkları sürerken ve bu bağlamda Türkiye'ye yönelik 'İslam cumhuriyeti' ve 'ılımlı İslam' yakıştırmalarının ortasında yapılıyor olmasını" önemsemişti.
SOROS VAKFINDA GÖREV ALDI
George Soros, komünist ülkelerde 'demokrasiye geçiş sürecinde', Soros vakıflarına destek vermesi için 1993 yılında New York'ta Açık Toplum Enstitüsü kurdu. 2001 yılında İstanbul'da Açık Toplum Vakfı adında bir temsilcilik açıldı. 2001'den 2008 yılına kadar açık kalan kuruluş, yedi sene içerisinde 86 projeye 7 milyon ABD doları fon verdi. Günümüzde Chrest Foundation'dan en fazla fon alan Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır, geçmişte Açık Toplum Vakfı Danışma Kurulu'nda görev almıştı.
BASIN SKANDALI!
Medyascope'un aldığı fonlar nedeniyle yapılan eleştirileri CHP ve bazı liberal çevreler "bağımsız gazetecilik" diyerek desteklemişti. Ancak Ruşen Çakır'ın 2005 yılında yaptığı haberde ABD'den maaş alan gazetecileri ağır bir biçimde eleştirdiği de ortaya çıktı. Çakır "Basın Skandalı" başlığı ile sunduğu haberinde "Pentagon'un 50 gazeteciyi maaşa bağlayıp Amerika lehine yazılar yazdığı ortaya çıktı. Aralarında 4 de Türk gazeteci var" demişti.
Çakır'ın geçmişte hem ABD'den maaş alan gazetecileri eleştirmesi hem de ABD merkezli bir vakıftan on binlerce dolar fon alması eleştirilerin dozunu artırdı.
TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLİĞİNDEN CEZA ALDILAR
DİSA'nın kamuoyunda çok bilinen kurucuları dışındaki isimler, terör örgütü yöneticiliğinden yargılanmaları ve ceza almalarıyla dikkat çekiyor. İşte o isimler:
Necdet İpekyüz: DİSA'nın kurucularından İpekyüz, şu anda HDP milletvekili olarak TBMM'de. Demokratik Toplum Kongresi (DTK)'nde faaliyet yürüttüğü iddia edilen HDP Batman Milletvekili ve eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı İpekyüz'ün yargılandığı davada savcı, "silahlı örgüt üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.
Nurcan Baysal: O Gün ve Kürdistan'da Sivil Toplum kitapları çıktı. Açık Toplum Vakfı 2009 Yılı Danışma Kurulunda da görev aldı. Alman Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye temsilciliğinde danışmanlık yapıyor.
Şahismail Bedirhanoğlu: Şahismail ve eşi Emine Bedirhanoğlu'na "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Şahismail Bedirhanoğlu'nun PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD'nin sözde eşbaşkanı Asya Abdullah ile DTK'da toplantı yaptığı belirtildi. Eşi Emine Filiz Bedirhanoğlu'nun ise kepenk kapatmak istemeyen bir esnafı ikna etmeye çalıştığı yer aldı. Mahkeme, karı, koca iki sanığı silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 6'şar yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.
Mehmet Emin Aktar: Diyarbakır Barosu eski başkanlarından Mehmet Emin Aktar'ın, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığı gerekçesiyle 'örgüt üyeliği' ile suçlandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Cuma Çiçek: Türkiye'nin terör örgütüyle mücadelesine karşı çıkan Barış Akademisyenleri bildirisine imza attığı için Mardin Artuklu Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edildi.
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