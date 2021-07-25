İşte ABD'nin fonladığı taşeron medya ve kuruluşlar! Dolar karşılığında Türkiye düşmanlığı yapıyorlar

DİSA'YA 289 BİN DOLAR ÖDENEK

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA): Yerel yönetimlerde özerklik, anadilde eğitim ve hatta çok dilli eğitimi savunan kuruluş, çözüm sürecini de yeniden canlandırmak amaçlı faaliyetlerde bulunuyor. 289 bin dolar fon alan DİSA'nın kurucuları arasında HDP'li milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Mithat Sancar, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İngiliz istihbaratı MI6 denetiminde olduğu iddia edilen ve açılım sürecini yeniden başlatmak isteyen Demokratik Gelişim Enstitüsü uzmanları Vahap Coşkun ve DEVA Partisi Kurucusu da olan Fazıl Hüsnü Erdem ile Osman Kavala dikkat çekiyor.

DİSA'nın internet sitesinden alıntılanan Kentsel Planlama ve Katılım Politikaları Sempozyumu'nda şu ifadelere yer veriliyor:

"Bu araştırma programımız insan merkezli, ademi-merkeziyetçi ve dayanışmacı bir yerel ekonominin imkanları üzerine odaklanan bir programdır. Bölgede ekonomik gelişmeyi toplumsal sonuçlarından kopuk ele alan merkeziyetçi-bürokratik, güdümlü yatırım ve kentleşme politikalarının bölgesel eşitsizliği ve insani gelişme sorunlarını büyütmesi gerçeğinden yola çıkarak yapılan araştırmaları yürütmek ve sonuçlarını tartışmak hedefi ile tasarlanmıştır."

KORUCULUK SİSTEMİ HEDEFLERİ OLDU

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)'nün, koruculuk sistemine ilişkin araştırması da kitap oldu. Geçmişten Günümüze Türkiye'de Paramiliter Bir Yapılanma: Köy Koruculuğu Sistemi adlı kitap Şemsa Özar, Nesrin Uçarlar ve Osman Aytar tarafından kaleme alındı. Raporda korucuların "Bizim köy ve çevremiz, hepimiz zorla korucu olduk. Koruculuğun bize hiçbir faydası olmadı, ama alıp götürdüğü çok şey oldu. Devlet bize 'Bu iş bitti, hadi silahınızı verin, gidin' diyemez. Öyle bir şey yaparsa daha kötü olur, biz de başkaldırırız" dedikleri iddia edildi.

AYRILIKÇI TALEPLER

2010 yılında hazırlanan "Dil Yarası: Türkiye'de Eğitimde Anadilin Kullanılmaması Sorunu ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri" başlıklı araştırmada şunlar yer aldı: "Çift dilli eğitim modelleri geliştirilmeli, baskıcı öğretmen öğrenci ilişkilerini değiştirilmesi için eğitimiler verilmeli, çift dilli öğretmen yetiştirme bölümleri almalı, çift dilli eğitim müfredatı geliştirme ve ölçme-değerlendirme merkezleri kurulmalı, eğitimde anadilin kullanılması ve çift dillilik için toplumda farkındalık yaratılmalı, öğretmen adaylarına dilsel ve kültürel çeşitlilik hakkında eğitim verilmeli, Kürtçe bilen öğretmenlere çift dilli öğretim metotları ve örnekleri kaynaklar sağlanmalı, Kürtçe konuşulan bölgelerde çalışan Kürtçe bilmeyen öğretmenler Kürtçe öğrenmeye teşvik edilmeli, Kürtçe bilen öğrencilere Kürtçe okuma yazma kursu verilmeli, Kürtçe bilen ebeveynlere yönelik Kürtçe okur yazarlık kursları saçılmalı, öğrencilerin Kürtçe becerilerini geliştirmeye yönelik TV programları hazırlanmalıdır."