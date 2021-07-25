El-Bab şehitlerimiz son yolcuğuna uğurlandı!

İSTİHKAM SÖZLEŞMELİ ER EMRAH ARSLAN

1 Eylül 1998 tarihinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şehit düştü. 24 Temmuz 2021 saat 19.95 sularında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine intikal etmekte olan araçlarına teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düştü. Bekardı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada 2 askerimizin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"TERÖR MEVZİLERİNE YÖNELİK CEZALANDIRMA ATIŞLARIMIZ SÜRMEKTEDİR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.