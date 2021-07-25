El-Bab şehitlerimiz son yolcuğuna uğurlandı!
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına hain teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ile İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan Gaziantep'de düzenlenen törenin ardından memleketlerinde defnedilecek.
Dün akşam saatlerinde El-Bab'ta teröristlerin saldırısı sonucu iki kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerin naaşı akşam saatlerin Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ŞEHİTLERİMİZE VEDA
Dün akşam şehit düşen İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan için Gaziantep'te tören düzenlendi.
Dün Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına alçak teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan memleketleri Ordu ve Samsun'da toprağa verilecek.
İSTİHKAM ASTSUBAY ÇAVUŞ FATİH GÜNEY
15 Ekim 1995 tarihinde Ordu Akkuş'ta doğdu. 24 Temmuz 2021 saat 23.00 sularında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin araçlarına düzenlediği saldırıda şehit düştü. Bekardı.
İSTİHKAM SÖZLEŞMELİ ER EMRAH ARSLAN
1 Eylül 1998 tarihinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şehit düştü. 24 Temmuz 2021 saat 19.95 sularında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine intikal etmekte olan araçlarına teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düştü. Bekardı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada 2 askerimizin şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
"TERÖR MEVZİLERİNE YÖNELİK CEZALANDIRMA ATIŞLARIMIZ SÜRMEKTEDİR"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.
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