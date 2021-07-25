Sabah Gazetesi yazarı Melik Altınok yazdı: Peki, cankurtaranın gazeteciyi ısırması haber midir?
A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk; Şile sahilinde, haber takibi yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından darbedildi. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'un cankurtaranlara destek vermesi ve Gazeteciler Cemiyetinin basına yapılan bu saldırı karşısında suskun kalmasını köşesine taşıdı.
Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, Şile sahilinde, haber takibi yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından darbedilen A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk ile ilgili bir yazıyı kaleme aldı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun ile Gazeteciler Cemiyetini eleştiren Altınoku'un yazısı şu şekilde:
Karadeniz'de boğulup kaybolan vatandaşların haberini yapan A Haber muhabiri Çağdaş Şenlik ve kameraman Ayhan Arıtürk sahilde cankurtaranların saldırısına uğradı.
Saldırıya dair görüntüler net, izlemişsinizdir.
Gazeteciler Cemiyeti basına yapılan bu saldırı karşısında suskunluk ayıbının da ötesine geçip "kınamayacağını" açıklıyor... Üstelik gazeteciler gününde!
İBB'nin Basın Sözcüsü Murat Ongun ise kendisini azmettirici pozisyonuna sokacak laflar etmekten çekinmiyor... "Görevinizi layıkıyla yaptınız" diyerek belediyenin asabi cankurtaranlarının sırtını tapışlıyor.
Bir zamanlar meslektaşımız olan Ongun, dakikalarca darp edilen, kameraları, mikrofonları kırılan gazetecilere bir kuru geçmiş olsun diyemiyor!
Dün sosyal medyada insanlar Cemiyet'e, Ongun'a ve köpeğin insanı ısırmasından ana haber çıkartan ancak cankurtaranların meslektaşlarını parça pincik etmesinde haber değeri görmeyenlere "Böyle gazetecilik mi olur" diye soruyorlardı.
Gazetecilik ne ki?
Baksanıza, işini yapan iki insanın linç edilmesini savunan adamların da gazetecilik yapmaları mümkün memlekette. Hatta örgütlenmişler de hariçten "elit" pozu bile kesiyorlar sektörde.
Bence asıl soru, böyle insanlık olur mu?
E onun cevabı da zaten belli.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?
- AÖL ek sınav ne zaman? 2021 4. dönem açık lise telafi sınavı ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi?
- MEBBİS takvimi: İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il içi tayin sonuçları nereden öğrenilir?
- Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...
- Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?
- Ve açıklandı! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?
- KPSS Lisans ne zaman? 2021 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
- Lise tercih sonuçları için kritik hafta! 2021 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!
- Acil durum uyarısı nedir? iPhone Test Alert Notification "Evde kal Türkiye" bildirimi ne anlama geliyor?
- Galatasaray PSV maçı ne zaman? 2021 GS PSV rövanş maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu...
- Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2021 Kurban Bayramı tatili son gün ne zaman, hangi gün? Resmi açıklama!
- ŞOK hafta sonu indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?