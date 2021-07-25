Sabah Gazetesi yazarı Melik Altınok yazdı: Peki, cankurtaranın gazeteciyi ısırması haber midir?



Baksanıza, işini yapan iki insanın linç edilmesini savunan adamların da gazetecilik yapmaları mümkün memlekette. Hatta örgütlenmişler de hariçten "elit" pozu bile kesiyorlar sektörde.

Bence asıl soru, böyle insanlık olur mu?

E onun cevabı da zaten belli.