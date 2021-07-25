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Sabah Gazetesi yazarı Melik Altınok yazdı: Peki, cankurtaranın gazeteciyi ısırması haber midir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2021
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Sabah Gazetesi yazarı Melik Altınok yazdı: Peki, cankurtaranın gazeteciyi ısırması haber midir?

A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk; Şile sahilinde, haber takibi yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından darbedildi. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'un cankurtaranlara destek vermesi ve Gazeteciler Cemiyetinin basına yapılan bu saldırı karşısında suskun kalmasını köşesine taşıdı.

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, Şile sahilinde, haber takibi yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından darbedilen A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk ile ilgili bir yazıyı kaleme aldı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun ile Gazeteciler Cemiyetini eleştiren Altınoku'un yazısı şu şekilde:

Karadeniz'de boğulup kaybolan vatandaşların haberini yapan A Haber muhabiri Çağdaş Şenlik ve kameraman Ayhan Arıtürk sahilde cankurtaranların saldırısına uğradı.
Saldırıya dair görüntüler net, izlemişsinizdir.

Gazeteciler Cemiyeti basına yapılan bu saldırı karşısında suskunluk ayıbının da ötesine geçip "kınamayacağını" açıklıyor... Üstelik gazeteciler gününde!
İBB'nin Basın Sözcüsü Murat Ongun ise kendisini azmettirici pozisyonuna sokacak laflar etmekten çekinmiyor... "Görevinizi layıkıyla yaptınız" diyerek belediyenin asabi cankurtaranlarının sırtını tapışlıyor.
Bir zamanlar meslektaşımız olan Ongun, dakikalarca darp edilen, kameraları, mikrofonları kırılan gazetecilere bir kuru geçmiş olsun diyemiyor!

Dün sosyal medyada insanlar Cemiyet'e, Ongun'a ve köpeğin insanı ısırmasından ana haber çıkartan ancak cankurtaranların meslektaşlarını parça pincik etmesinde haber değeri görmeyenlere "Böyle gazetecilik mi olur" diye soruyorlardı.
Gazetecilik ne ki?


Baksanıza, işini yapan iki insanın linç edilmesini savunan adamların da gazetecilik yapmaları mümkün memlekette. Hatta örgütlenmişler de hariçten "elit" pozu bile kesiyorlar sektörde.
Bence asıl soru, böyle insanlık olur mu?
E onun cevabı da zaten belli.

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