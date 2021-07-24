CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun A Haber çalışanlarını darbeden cankurtaranlara sahip çıktı! Saldırganlarla ilgili flaş gelişme
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk saldıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlara destek verdi. Ongun'un “İBB’nin cankurtaranları bu zamana kadar yüzlerce vatandaşımızın hayatını kurtardı. Görevlerini layıkıyla yapan cankurtaranlarımıza yönelik saldırıları ve siyasi düşmanlıkları kınıyoruz” sözleri tepki çekti. Öte yandan A Haber ekibine saldıran bir saldırgan adliyeye sevk edilirken, aranan diğer şahıs gözaltına alındı.
A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk; Şile sahilinde, haber takibi yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından darbedildi.
Çağdaş Evren Şenlik ve Ayhan Arıtürk, tekme tokat dövüldü ve yerlerde sürüklendi, boğazları sıkıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun; vandallık yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlara destek verdi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un sahip çıktığı ve adeta gazetecilere saldırıyı desteklediği saldırgan ile ilgili flaş bir gelişime yaşandı. Şile'de A Haber'e saldıran cankurtaran görevlisi A.Ç.'yi(35) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Şile Polis Merkezi Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından Şile Adliyesine sevk edildi. Diğer firari şahıs H.A.'yı ise yakalama çalışmaları sürüyor.
ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk; Şile sahilinde, haber takibi yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından darbedildi. Saldırganlardan birisinin daha gözaltına alındığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, Şile'de 23 Temmuz Cuma günü saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ayazma Plajı'ndaki boğulma vakasını haberleştirmek için Şile'ye giden A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve kameramanı Ayhan Arıtürk, burada basın açıklaması sırasında cankurtaran görevlisi olan 5 kişi tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Saldırı sırasında kamera ve cihazları da zarar gören basın mensupları, darp raporu alarak kendilerini tehdit ve darp eden şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.
MURAT ONGUN'A TEPKİ YAĞIYOR
Sabah'ın haberine göre Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, İletişim Platformu Derneği, gazeteciler ve siyasiler, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un saldırganlara sahip çıkmasına tepki gösterdi.
İLETİŞİM PLATFORMU: "SAYIN ONGUN, GAZETECİLER SİZİN KOLAY HEDEFINIZ DEĞİLDİR!"
İletişim Platformu Derneği:
"Saldırganlara sahip çıkmak, buna siyaset sosu katmak, bundan sonra olabilecek saldırılara da kapı aralamaktır. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü'nün yapması ise daha da vahimdir. Basın mensuplarını açık hedef yapan Sayın Murat Ongun, İBB personeli kaynaklı saldırılardan sorumlu olacaktır."
"Şile'de görevini yapmaya çalışırken darp edilen A Haber ekibinden, özür dilenerek kapatılması gereken bu konuyu farklı mecralara taşıma isteği İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Sözcüsü Sayın Murat Ongun'a yakışmamıştır. Tekraren diyoruz ki; gazeteciler sizin kolay hedefiniz değildir!"
DEĞİRMENCİ: "İBB'YE DÜŞEN GAZETECİLERE SALDIRANLARI SAVUNMAK DEĞİL HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALARINI SAĞLAMAKTIR"
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci: "Cankurtaranlar candır. Ancak sizin kontrolünüzde olan cankurtarmak yerine can yakan, hedef gösteren vandallara kimse eyvallah demez, çeteleşmeye göz yummaz. İBB'ye düşen gazetecilere saldıranları savunmak değil hak ettikleri cezayı almalarını sağlamaktır. Yaptığınız provakasyon!"
Gazeteci Metin Mutanoğlu: "Bunun adı militanlık"
ŞENTÜRK: "YETKİ ALANINDA OLAN İNSANLARI ÇETE GİBİ GİBİ KULLANIP GAZETECİLERİN ÜZERİNE SALIYORLAR"
Erem Şentürk: "Yetki alanında olan insanları çete gibi gibi kullanıp gazetecilerin üzerine salıyorlar. Basit bir belediye yetkisiyle bile bu hale geldiler. Zihniyetleri problemli. A Haber ekibine yapılan saldırı kınamakla kalınmamalı sorumluluk hiyerarşisi yargıda hesap vermeli."
POLAT: "MURAT ONGUN BİR ÖZÜR YERINE BU PAYLAŞIMI YAPIYOR"
Gazeteci Harun Polat: "Cankurtaranlar Şile'de A Haber muhabiri ve kameramanına saldırarak cana kast etti ancak gazetecilikten gelen Murat Ongun bir özür yerine bu paylaşımı yapıyor"
ÇATAKLI: "MUHABİRLERE SALDIRMAK GÖREVİNİ LAYIKI İLE YAPMAK MIDIR?
Gazeteci Yusuf Ziya Çataklı: "Muhabirlere saldırmak görevini layıkı ile yapmak mıdır? Adı üzerinde cankurtaran, bunun için para alıyorlar. Görevlerini en iyi şekilde yapmalılar tabii ki ama görevlerini yapan gazetecileri dövmeden, sağa sola saldırmadan yapmalılar bunu…"
AKINCI: "UTANMADAN ŞU TWİTİ ATIYORSUNUZ!"
Gazeteci-Yazar Türker Akıncı: "Utanmadan şu twiti atıyorsunuz! Gazeteci birisi olduğunuz halde. Yazıklar olsun!"
GİRGİN: "ÖZÜR DİLEMEK YERİNE BU ŞEHİR EŞKİYALARINI SAVUNMAK HİÇ YAKIŞMADI"
Gazeteci Metin Girgin: "Gazeteciye saldırıldı, görevini yapması engellendi. Özür dilemek yerine bu şehir eşkiyalarını savunmak hiç yakışmadı. Meslektaşıma yapılan saldırıyı ve bu ilkelliği savunanları esefle kınıyorum."
KIVANÇ: "ARSIZLIK DİZ BOYU"
Gazeteci Hicran Kıvanç: "Görevlerini layıkıyla yaptıkları tebriğinin ardından madalya töreni de yapar bu kafa. Arsızlık diz boyu."
DAMAR: "SİYASİ DÜŞMANLIK VE NEFRET İLİKLERİNİZE KADAR İŞLEMİŞ"
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi avukat Hasan Damar: "Gazetecilere yani meslektaşlarına saldıranlar ile ilgili inceleme yapılması gerekirken savunup destek çıkıyorlar. Çünkü gazeteciler onlardan değil saldıranlar onlardan. Siyasi düşmanlık ve nefret iliklerinize kadar işlemiş."
SÖNDÜR: "SİZ NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUNUZ?"
AK Parti Kağıthane ilçe Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Söndür: "Kameralar önünde muhabirlere saldırmışlar siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? En yakın göz doktoruna ve bir nöröjojiye başvurun!"
Huriye Tezgelen: "Derebeylik mi kurdunuz? Herifler habercilere saldırmış"
Murat Sapmaz: "Yine kanınız dondu mu Murat Fazilet durağı ve diğer yalanlarınızda dondugu gibi... Hayatınız yalan algı üzerine kurulu senin elemanlarına belliki talimatın var. Fazilet durağı ve diğer yalanlarınızı yolsuzluklarınızı 3-5 maaş alanları ortaya döken A Haber'e karşı düşmanlığınız var"
Galip Can: "Koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu kadar kısa zamanda nasıl oldu da bu denli rezil ettiniz? Yazık"
Erkan Yücelep: "Talimatın kimden geldiği belli olmuş"
İsa Akyasan: "Cankurtaranlar can kurtarmakla mükelleftir, gazetecilere saldırmak da neyin nesi... İşi siyasi boyuta taşıyanlar ortada... Cankurtaran düşünün siyasi duruşundan ötürü gazetecilere saldırıyor, boğulma tehlikesi geçirenin siyasi görüşünüze aykırı olduğunu bilseniz kurtarmazsınız"
KABAKTEPE: A HABER EKİBİNE YAPILAN SALDIRININ EŞKIYALIKTAN FARKI YOK
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "Şile'de CHP'li İBB'ye bağlı çalışan 'cankurtaranlar', habercileri görünce mesleklerini unutmuşlar. A Haber ekibine yapılan saldırının kabul edilebilir yanı ve eşkıyalıktan farkı yoktur. Darp edilen A Haber ekibine geçmiş olsun diliyorum."
BİRİNCİ: A HABER EKİBİNE KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞKİYACA SALDIRIYI KINIYORUM
AK Parti MKYK Üyesi avukat Mücahit Birinci: "Şile'de İBB'ye bağlı cankurtaranlar tarafından, A Haber ekibine karşı gerçekleştirilen eşkiyaca saldırıyı kınıyorum. A Haber kanalına karşı, son dönemlerde girişilen bu tür saldırılar, sistematik hale gelmiş durumda. Kanal çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. A Haber'e yapılan saldırılar, tabi öyle zannediyorum, bir kısım basın mensupları tarafından, basının sesini kısmaya yönelik değerlendirilmiyor. Bu çifte standartlı, gayrisamimi tavrı da son derece aşağılık bulduğumu, açık bir şekilde ifade ediyorum."
GÖKSU: ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: "CHP'li İBB'ye bağlı cankurtaranların A Haber ekibine yapmış olduğu alçak saldırıyı lanetliyor, muhabir ve kameraman kardeşlerimiz Ayhan Arıtürk ve Çağdaş Şenlik'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
KAPLAN: BU ŞİDDET NEFRET DÖNGÜSÜNÜN SORUMLUSU, AHABER'İ HER FIRSATTA HEDEF GÖSTERENLER
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan: "Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için Şile'de bulunan A Haber ekibi, İBB'ye bağlı 'cankurtaran'larca darp edilmiş. Basın emekçisi arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Bu şiddet & nefret döngüsünün sorumlusu, AHaber'i her fırsatta hedef gösterenlerdir."
ŞAHİN: A HABER EMEKÇİLERİNE SALDIRAN CANKURTARAN GÖRÜNÜMLÜ EŞKIYALAR...
CNN Türk Ankara Temsilcisi Zafer Şahin: "Denizde kaybolan kişileri haber yapan A Haber emekçilerine saldıran cankurtaran görünümlü eşkiyalar... Bunları teşvik eden, bu saldırılara sessiz kalanlar... Nerede sizin insanlığınız, vicdanınız. Basın özgürlüğü anlayışınız bu mu?"
LİKOĞLU: A HABER EKİBİNE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUM
Yenişafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu: "A Haber ekibine yapılan saldırıyı kınıyorum, meslekdaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
PAZARCI: BU BELEDİYE EŞKİYALARINA GEREKEN CEZA VERİLMELİ
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: "Artık zıvanadan çıktılar... İBB militanları, Şile'de A Haber ekibine saldırdılar. Durup dururken, ortada hiç bir sebep yokken. A haber logosunu görünce çılgına döndüler. Kınıyorum. Bu belediye eşkıyalarına gereken ceza verilmeli."
ÇELİK: DENİZE GİRENLERİN CAN GÜVENLİĞİ BU PSİKOPATLARA EMANET
Gazeteci-Yazar Ersin Çelik: "İBB cankurtaranları talimatla muhabir dövmüş. Bu nasıl akıl tutulması? Aileler perişan, gözler denizde, bir ümit bekliyor herkes. Cankurtaranlar ise onlarca muhabir arasından A Haber ekibini bekleyip saldırıya geçiyor. Denize girenlerin can güvenliği işte bu psikopatlara emanet!"
YAKIŞIKLI: BİZ SUSACAK MIYIZ? SON NEFESE KADAR ASLA SUSMAYIZ
Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı: "Yeni Akit'e, İHA'ya, A Haber'e, Yeni Şafak'a saldırı olunca bırakın kınamayı 'olağan' görüyorlar! Bunlar yaptıklarını 'deşifre eden' medya kuruluşları! Akit'e 312 General Dava açtığında da sustular, muhabirlere saldırı olunca da! Biz susacak mıyız? Son nefese kadar asla susmayız."
UMED: BASIN EMEKÇİLERİNIN YERLERDE TEKMELENMESİ VANDALLIKTIR, HEDEF GÖSTERILMESİ SORUMSUZLUK
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED):
"Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekiplerine fiili ve sözlü yapılan saldırıyı kınıyoruz.
İBB'ye bağlı cankurtaranların, 'Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek. Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' diyerek hedef göstermesinin ardından görevini yapmaya çalışan basın emekçilerinin yerlerde tekmelenmesi vandallıktır, hedef gösterilmesi sorumsuzluktur.
Görevi sadece kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilerin, görevlerini yaparken bu tarz çirkin bir saldırıyla karşı karşıya kalması düşündürücüdür ve kabul edilemezdir.
Bu saldırı, toplumun haber alma, bilgilenme hakkını engellemeye yönelik olduğu kadar basın özgürlüğüne yönelik de bir saldırıdır.
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) olarak saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların yakalanarak hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasını bekliyoruz."
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