CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun A Haber çalışanlarını darbeden cankurtaranlara sahip çıktı! Saldırganlarla ilgili flaş gelişme





ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un sahip çıktığı ve adeta gazetecilere saldırıyı desteklediği saldırgan ile ilgili flaş bir gelişime yaşandı. Şile'de A Haber'e saldıran cankurtaran görevlisi A.Ç.'yi(35) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Şile Polis Merkezi Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından Şile Adliyesine sevk edildi. Diğer firari şahıs H.A.'yı ise yakalama çalışmaları sürüyor.

ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk; Şile sahilinde, haber takibi yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından darbedildi. Saldırganlardan birisinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Şile'de 23 Temmuz Cuma günü saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ayazma Plajı'ndaki boğulma vakasını haberleştirmek için Şile'ye giden A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve kameramanı Ayhan Arıtürk, burada basın açıklaması sırasında cankurtaran görevlisi olan 5 kişi tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Saldırı sırasında kamera ve cihazları da zarar gören basın mensupları, darp raporu alarak kendilerini tehdit ve darp eden şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

MURAT ONGUN'A TEPKİ YAĞIYOR

Sabah'ın haberine göre Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, İletişim Platformu Derneği, gazeteciler ve siyasiler, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un saldırganlara sahip çıkmasına tepki gösterdi.

İLETİŞİM PLATFORMU: "SAYIN ONGUN, GAZETECİLER SİZİN KOLAY HEDEFINIZ DEĞİLDİR!"

İletişim Platformu Derneği:

"Saldırganlara sahip çıkmak, buna siyaset sosu katmak, bundan sonra olabilecek saldırılara da kapı aralamaktır. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü'nün yapması ise daha da vahimdir. Basın mensuplarını açık hedef yapan Sayın Murat Ongun, İBB personeli kaynaklı saldırılardan sorumlu olacaktır."

"Şile'de görevini yapmaya çalışırken darp edilen A Haber ekibinden, özür dilenerek kapatılması gereken bu konuyu farklı mecralara taşıma isteği İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Sözcüsü Sayın Murat Ongun'a yakışmamıştır. Tekraren diyoruz ki; gazeteciler sizin kolay hedefiniz değildir!"