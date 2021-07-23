Son dakika: Şile'de A Haber ekibine saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti
Son dakika haberi... Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
Ayazma Plajı'nda A Haber ekipleri hedef alındı. Gelişmeleri aktaran Karataş, ""Ekip arkadaşlarımız yayın yapmaya çalışırken cankurtaranların saldırısına uğradılar. Onlardan biri kameraman arkadaşımız Ayhan Arıtürk ve muhabir arkadaşım Çağdaş Şenlik" ifadelerini kullandı.
"KİMSE A HABER'E RÖPORTAJ VERMEYECEK"
Olay anlarını anlatan Şenlik, "Yaklaşık 2 gündür Şile Ayazma Plajı'nda kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik canlı yayın gerçekleştirmek için. Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi "Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek" dedi. "Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim" dedi.
Detaylar gelmeye devam ediyor...
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