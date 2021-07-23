23 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: Şile'de A Haber ekibine saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti

Son dakika: Şile'de A Haber ekibine saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Şile'de A Haber ekibine saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti

Son dakika haberi... Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.

Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.

Ayazma Plajı'nda A Haber ekipleri hedef alındı. Gelişmeleri aktaran Karataş, ""Ekip arkadaşlarımız yayın yapmaya çalışırken cankurtaranların saldırısına uğradılar. Onlardan biri kameraman arkadaşımız Ayhan Arıtürk ve muhabir arkadaşım Çağdaş Şenlik" ifadelerini kullandı.

"KİMSE A HABER'E RÖPORTAJ VERMEYECEK"

Olay anlarını anlatan Şenlik, "Yaklaşık 2 gündür Şile Ayazma Plajı'nda kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik canlı yayın gerçekleştirmek için. Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi "Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek" dedi. "Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim" dedi.

Detaylar gelmeye devam ediyor...

Şile'de A Haber ekibine saldırı! ŞİLE'DE A HABER EKİBİNE SALDIRI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA