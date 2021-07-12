Tosuncuk'un ifadesinden yeni ayrıntılar! Mehmet Aydın: "Bitcoin’de parayı 10’a katladım"
Mehmet Aydın’ın ifadesinden önemli ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ifadesinde Çiftlik Bank mağdurlarından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarında belirtilen miktardan çok daha fazlasını topladığını anlattı. Aydın, "Bitcoin’e yatırım yaptım, 10 kat arttı" dedi ve kazandığı paranın raporda belirtilen borç miktarını ‘kat kat’ karşılayabileceğini söyledi.
Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ifadesinde Çiftlik Bank mağdurlarından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarında belirtilen miktardan çok daha fazlasını topladığını anlattı.
Hürriyet'in haberine göre, Aydın yatırım yaptığı Bitcoin'den kazandığı paranın da SPK raporlarında Çiftlik Bank'ın toplam kar döngüsü olarak geçen 2 milyar 971 milyon liranın "kat kat" üstünde olduğunu söyledi.
"1 MİLYAR 500 MİLYON LİRAYA YAKIN PARA TOPLANDI"
Aydın, 'Tespiti yapılan 322 milyon 642 bin liralık para açığı nereden kaynaklanıyor, bu paraya ne oldu?' sorusuna, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı hesaplamalar yanlıştır. Hatırladığım kadarıyla yatırım yapan Çiftlik Bank oyunu üyelerinden 1 milyar 500 milyon liraya yakın para toplandı ve 850 milyon yakın para üyelere oyun kazancı dağıtıldı.
Ayrıca biz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı raporunu tamamlamadan bizim hakkımızda saadet zinciri ile dolandırıcılık yaptığımız yaftasını yaptığından saadet zinciri olmadığımı kanıtlamak için üyelik alımımızı durdurduk" açıklamasını yaptı.
"322 MİLYON BITCOIN'DE"
Hakkında yakalama kararı çıkartılınca kalan iadeleri yapamadığını belirten Aydın, "Ayrıca tespiti yapılan 322 milyon 642 bin liralık mahiyeti belli olmayan para iddiasıyla ilgili ben bu parayı diğer yurtdışı şirketlerinin kurulumunda Bitcoin cihazlarının alımı ve tesislerinin kurulumunda kullandım. Bu para güncel miktar değildir. Bu paradan daha fazlasını kullandım" dedi.
BITCOIN KAZANCI
Mehmet Aydın'ın Bitcoin yatırımlarına dair ifadeleri ise hem neden teslim olduğuna hem de mevcut ekonomik gücüne dair önemli ipuçları veriyor. Bu ifadeler aynı zamanda "Parası bittiği için mi geldi?" sorusuna da cevap niteliğinde.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı raporunda belirtilen 2 milyar 971 milyon 905 bin liralık rakama sistemin bugünden itibarıyla kapatılarak tüm üyelere kazançlarıyla birlikte anaparalarının bir yıl boyunca ödenmesi neticesinde ulaşıldığını söyleyen Aydın ifadesinde, "Çiftlik Bank oyununun net bir kazanç vaadi bulunmamaktadır. Sözleşmemizde sistem kapatıldıktan sonra kazançtan elde edilen gelirin ödenmeyeceğine, sadece anaparanın ödeneceğine dair bir husus bulunmaktadır. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlileri ülkemizde ve Paraguay'da kurmuş olduğum Bitcoin üretim tesislerini kayda almamıştır" dedi.
Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: Hatta o dönemde Çiftlik Bank organizasyonu içerisinde kurulan Akhisar çiftliğinde bulunan Bitcoin üretim tesisine davet ettiğim halde gelmemişlerdir. Ayrıca yatırım yaptığım Bitcoin tarihten bu güne 10 kat daha değer kazanmıştır. Bu da raporda iddia edilen 2 milyar 971 milyon 905 bin liralık ödemeyi kat ve kat karşılamaktadır. Ancak üyelere kesinlikle sistem üzerinden bu miktarda kar vaadinde bulunmadım.
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