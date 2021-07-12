Tosuncuk'un ifadesinden yeni ayrıntılar! Mehmet Aydın: "Bitcoin’de parayı 10’a katladım"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı raporunda belirtilen 2 milyar 971 milyon 905 bin liralık rakama sistemin bugünden itibarıyla kapatılarak tüm üyelere kazançlarıyla birlikte anaparalarının bir yıl boyunca ödenmesi neticesinde ulaşıldığını söyleyen Aydın ifadesinde, "Çiftlik Bank oyununun net bir kazanç vaadi bulunmamaktadır. Sözleşmemizde sistem kapatıldıktan sonra kazançtan elde edilen gelirin ödenmeyeceğine, sadece anaparanın ödeneceğine dair bir husus bulunmaktadır. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlileri ülkemizde ve Paraguay'da kurmuş olduğum Bitcoin üretim tesislerini kayda almamıştır" dedi.

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: Hatta o dönemde Çiftlik Bank organizasyonu içerisinde kurulan Akhisar çiftliğinde bulunan Bitcoin üretim tesisine davet ettiğim halde gelmemişlerdir. Ayrıca yatırım yaptığım Bitcoin tarihten bu güne 10 kat daha değer kazanmıştır. Bu da raporda iddia edilen 2 milyar 971 milyon 905 bin liralık ödemeyi kat ve kat karşılamaktadır. Ancak üyelere kesinlikle sistem üzerinden bu miktarda kar vaadinde bulunmadım.