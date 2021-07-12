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Son dakika | Terörle mücadelede PKK'ya darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Son dakika | Terörle mücadelede PKK'ya darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Güvenlik güçlerinin terörle mücalede operasyonları hız kesmeden devam ediyor. MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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