Tosuncuk Mehmet Aydın'a bir dava şoku daha! Aldattığını öğrenince...
Binlerce insanı dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın, Türkiye'ye gelmesiyle eşi Sıla Aydın, mahkemenin yolunu tuttu. Aydın, eşinin kendisini aldattığı ve şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı.
Mehmet Aydın ile Sıla Aydın'ın arkadaşlıkları, 2016 yılında Bursa'da başladı. O dönem Çiftlik Bank sistemini yeni kurup para kazanmaya başlayan Mehmet Aydın, Sıla Aydın ile 7 ay sonra, 31 Mart 2017 günü görkemli bir düğünle evlendi.
Aydın, 'takıntılı' derecede sevdiğini saklamadığı eşini 24 Ocak 2018 günü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlayan 3 yıllık firar yolculuğuna da yanında götürdü.
İLK İŞ BOŞANMA DAVASI
Sıla Aydın 2018'de Türkiye'ye döndü. Aydın da ev alması için eşinin hesabına 1 milyon 700 bin lira gönderdi. Miktar yüksek olduğu için para bloke edildi. Mehmet Aydın'ın kaçmasının ardından Sıla Aydın tutuklandı.
Kendisinin şirkette hiçbir hissesi ve yetkisi olmadığını öne süren Sıla Aydın, "Tek suçum Mehmet Aydın'ın eşi olmamdı" dedi. Yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. İlk işi boşanma davası açmak oldu.
Bursa Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede 'haysiyetsiz yaşam sürüyor' dediği Aydın'dan aylık 5 bin lira nafaka ile 500 bin lira tazminat talep etti.
EVİMİZ BİLE OLMADI
Aydın, Mehmet Aydın'la evli olmalarına rağmen birlikte yaşadıkları bir evi olmadığını, eşinin işlerinin yoğunluğu ile sürekli yurtdışında olmasını bahane ederek, kendisiyle ayda bir kez görüştüğünü, lüks hediyeler ve yurtdışı seyahatlerle gönlünü almaya çalıştığını iddia etti.
NEREDEN GELDİĞİNİ UNUTMA
Yine iddiasına göre, Mehmet Aydın, Uruguay'da birlikte oldukları dönemde Caroline adında bir kadınla ilişki yaşadı. Duruma tepki gösterdiğinde de dayak attı. "Sayemde lüks içinde yaşıyorsun. Bana katlanacaksın. Nereden geldiğini unutma" diyen Mehmet Aydın, ölüm tehditleri savurdu.
GIYABINDA BOŞANDI
Boşanma davasında Mehmet Aydın'a defalarca tebligat çıkartan mahkeme, sonuç alamayınca adli makamlardan yardım istedi. Aydın'ın firari olduğunun bildirilmesi üzerine de 22 Haziran günü, 'Tosuncuk'u gıyabında boşadı.Aydın'ın eşine aylık bin lira nafaka ile 60 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
İKİ SEÇENEK VAR
Mehmet Aydın, karardan bir hafta sonra video çekip teslim olacağını açıkladı. 1 Temmuz'da da teslim oldu. Polislere teslim olma nedeninin 'aile meselesi' olduğunu söyledi.
Hürriyet'in haberine göre, Türkiye'ye dönmeseydi Bursa Aile Mahkemesi vasi atama ya da gazete ilanı verme yoluna gidecek ve kararını kesinleştirecekti. Şimdi ise karar cezaevinde Aydın'a tebliğ edilecek. itiraz etmezse karar kesinleşecek. İtiraz ederse boşanma dosyası istinaf mahkemesine gidecek.
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