Tosuncuk Mehmet Aydın'a bir dava şoku daha! Aldattığını öğrenince...

EVİMİZ BİLE OLMADI

Aydın, Mehmet Aydın'la evli olmalarına rağmen birlikte yaşadıkları bir evi olmadığını, eşinin işlerinin yoğunluğu ile sürekli yurtdışında olmasını bahane ederek, kendisiyle ayda bir kez görüştüğünü, lüks hediyeler ve yurtdışı seyahatlerle gönlünü almaya çalıştığını iddia etti.