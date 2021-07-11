Türkiye Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın iadesini istedi

MAĞDURLARIN GÖZÜ BOYANDI, İZAHTAN VARESTE HARCAMALAR YAPILDI

Yazıda mağdurların nasıl gözlerinin boyandığı bilgisi de vardı. Öyle ki reklamlarla gerçeği yansıtmayan sistemi ve mal varlıklarını olduğundan farklı göstererek mağdurların güvenlerini kazanıp, paralarını dolandırıcılık sistemine yatırmalarını sağladılar. Soruşturmalar başlayınca bazı sanıkların yurt dışına kaçtığı kaydedilen yazıda, Mehmet Aydın izahtan vareste para transferleri yaptığı anlatıldı.

Hatta Aydın'ın bir kalemde hiçbir vasfı olmayan bir kişiye yaklaşık 3 milyon dolar para gönderdiği, yurt dışında ise lüks harcamalar yaptığı ifade edildi.