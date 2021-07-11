Türkiye Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın iadesini istedi
Çiftlik Bank davasında flaş gelişmeler peş peşe yaşanırken İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nden yeni bir hamle geldi. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın için harekete geçen İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Uruguay'dan bu kişinin iadesini talep etti.
Çiftlik Bank'ın davasına bakan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Uruguay Doğu Cumhuriyet Yetkili Adli Makamı'ndan Fatih Aydın'ın iadesini talep etti. Mahkeme iade talepnamesinde adeta davanın röntgenini çekti. Davanın kronolojisi, sanıkların rolleri, yapılan büyük vurgunu anlatarak Uruguay'dan örgütün 2 numarası istendi.
TEMEL VE KRİTİK BİLGİLER ANLATILDI
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın tutuklanmasının ardından kırmızı bültenle aranan, ağabeyi Fatih Aydın da Uruguay'da gözaltına alındı. Bu gelişmenin hemen ardından yargılamayı yürüten İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 sayfalık iade talepnamesi hazırladı. Talepnamede, suç yeri, tarihi gibi temel bilgiler verilirken Fatih Aydın'ın 75 bin 260 yıla kadar hapsi istendiği anlatıldı.
ÖDEYEMEYECEKLERİNİ FARK ETTİLER, PARAYI YURT DIŞINA KAÇIRDILAR
Sabah'ın haberine göre; Mehmet Aydın'ın kurduğu şirketlerin bilgisi de aktarılan yazıda, ağabeyi Fatih Aydın'ın Kıbrıs'taki şirkette pay sahibi ve ortağı olduğu belirtildi. Gelir getirme vaadiyle insanları dolandırdıkları iddiasıyla dava açıldığı vurgulandı.
Çiftlik Bank oyununun işleyişi ve sanıkların eylemlerini örtebilmek için reel yatırımlara da yöneldikleri anlatılan yazıda, katılımcılara yaklaşık 3 trilyon geri ödeme yapması gerektiği ancak yapılan ödemenin bu miktarı karşılamadığı aktarıldı. Sanıkların eldeki varlıklarla bunu ödeyemeyeceğinin farkında olduğu anlatılan iade talepli yazıda, bu nedenle de dolandırıcılık eylemlerini sürdürebilmek için parayı yurt dışına çıkardıklarının iddia edildiği bilgisi verildi.
MAĞDURLARIN GÖZÜ BOYANDI, İZAHTAN VARESTE HARCAMALAR YAPILDI
Yazıda mağdurların nasıl gözlerinin boyandığı bilgisi de vardı. Öyle ki reklamlarla gerçeği yansıtmayan sistemi ve mal varlıklarını olduğundan farklı göstererek mağdurların güvenlerini kazanıp, paralarını dolandırıcılık sistemine yatırmalarını sağladılar. Soruşturmalar başlayınca bazı sanıkların yurt dışına kaçtığı kaydedilen yazıda, Mehmet Aydın izahtan vareste para transferleri yaptığı anlatıldı.
Hatta Aydın'ın bir kalemde hiçbir vasfı olmayan bir kişiye yaklaşık 3 milyon dolar para gönderdiği, yurt dışında ise lüks harcamalar yaptığı ifade edildi.
ZAMANAŞIMI VURGUSU
Fatih Aydın'ın örgütün üst yöneticisi olduğu ve kardeşinin talimatları doğrultusunda bizzat yönetici olarak rol oynadığı aktarılan yazıda, sanığın kaçak olması nedeniyle davanın sonlandırılamadığı ve yargılandığı suçların zaman aşımının 15 yıl olduğu belirtildi. 12 Mart 2033 tarihinde davanın zamanaşımına uğrayacağı gerçeği de ifade edildi.
URUGUAY'A GÜVENCE
Mahkeme, Uruguay adli makamlarına güvence de verdi. Sanığın Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukta öngörülen tüm yasal haklara sahip olduğu, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olduğu bilgisi verildi.
İade işlemi gerçekleştikten sonra iade tarihinden önce işlenen bir suçun daha bulunduğu ortaya çıkarsa Fatih Aydın'ın bu suçtan da yargılanabilmesi için Uruguay yetkili makamlarından onay alınacağı, verilmezse iade işlemine konu suçlar dışında yargılanmayacağının altı çizildi.
İSTENİRSE EK BELGELER DE GÖNDERİLECEK
Mahkemece hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yargılama yapıldığı ifade edilen yazıda, Uruguay'da bulunan sanığın yargılanabilmesi için Türkiye'ye iade edilmesi, iade kararı için ek bilgi veya belgeye ihtiyaç duyulması halinde ulaştırabilmek için süre verilmesi istendi.
İKİ İHTİMAL VAR
Gösterilecek işbirliği için teşekkür edilen yazı Uruguay'a gönderildi. Şimdi oradan gelecek yanıt beklenirken iki ihtimal ön plana çıkıyor. Hakkında kırmızı bülten bulunan Fatih Aydın ya sınır dışı edilecek, ya da iade talebi doğrultusunda tıpkı kardeşi Mehmet Aydın gibi özel ekiplerce getirilecek.
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