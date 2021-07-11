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Tosuncuk Mehmet Aydın doymak bilmedi: Avukatları İstanbul Anadolu Adliye Binası'na yemek taşımaktan yoruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Tosuncuk Mehmet Aydın doymak bilmedi: Avukatları İstanbul Anadolu Adliye Binası'na yemek taşımaktan yoruldu

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kaçan ve sonrasında Türkiye'ye teslim olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın çarşamba günü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 13 saat boyunca adliyede kalan Aydın'ın kaldığı süre boyunca avukatlarından sürekli olarak yemek talep ettiği belirtildi. 3 kez yemek siparişi veren Tosuncuk'un avukatları ise gün boyu ellerinde poşetlerle yiyecek ve içecek taşıdı.

Binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın (30) geçtiğimiz çarşamba günü çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

3 KEZ YEMEK İSTEDİ

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın adliyedeki işlemleri sırasında avukatlarından sıkça 'Acıktım' diyerek yemek talep ettiği öğrenildi. Adli işlemlerinin yaklaşık 13 saat boyunca sürdüğü belirlenen Aydın'ın adliyede kaldığı süre boyunca yaklaşık 3 kez yemek siparişi verdiği öğrenildi.

AVUKATLARI YEMEK TAŞIDI

Tüm gün adliyede olan Mehmet Aydın, yiyecek ve içecek ihtiyacını avukatları aracılığıyla karşıladı.

İFADE VERMEK ACIKTIRDI

Brezilya'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirilen Tosuncuk, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti. Geçtiğimiz çarşamba günü sabah saat 08.00 sularında adliyeye gelen Mehmet Aydın, ifade vermek için savcılığa götürüldü. Savcılık ifadesi yaklaşık 4 saat süren Aydın, ifade bitiminde avukatlarından yemek istedi.

SIK SIK YEMEK TALEP ETTİ

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Tosuncuk, adliyede geçirdiği süre boyunca sık sık 'Acıktım' diyerek avukatlarından yemek talep etti.

Avukatları ise Aydın'a, gün boyu ellerinde poşetlerle yiyecek ve içecek taşıdı. Hakimliğin tutuklama kararının ardından ise Tosuncuk, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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