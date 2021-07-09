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Haberler Galeri "Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın 10 odalı evi ortaya çıktı

"Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın 10 odalı evi ortaya çıktı

Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'den kaçarak yerleştiği Uruguay'da yaşadığı 10 odalı evin fotoğrafları ortaya çıktı. 1.500 metrekarelik arsa içerisinde yer alan 500 metrekarelik malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo yer alıyor. Kendisine ait 70 metre uzunluğunda iskelesi olan lüks malikanede rulet masasının da olduğu kumar bölümü de bulunuyor.

Giriş Tarihi: 09.07.2021 23:39 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 23:42
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Tosuncuk Mehmet Aydın'ın 10 odalı evi ortaya çıktı

2 yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon TL'den fazla para toplayarak kaçan Mehmet Aydın, 2018 yılında Türkiye'den Uruguay'a kaçarak bu ülkeye yerleşmişti. Tosuncuk'un bir zamanlar yaşadağı evin içi görüntülendi.

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Tosuncuk Mehmet Aydın'ın 10 odalı evi ortaya çıktı

Uruguay'ın en lüks yerlerinden biri olan San Jose'deki Marina de Santa Lucia bölgesindeki ev bin 500 metrekarelik bir arsanın içerisinde bulunuyor.

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Tosuncuk Mehmet Aydın'ın 10 odalı evi ortaya çıktı

500 metrekarelik malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo bulunurken evin içerisinde kumar bölümü de var.

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Tosuncuk Mehmet Aydın'ın 10 odalı evi ortaya çıktı

Bir barı andıran salonun yanı sıra, şarap mahzeninin de bulunduğu evde, ikisi bahçede olmak üzere üç barbekü alanı yer alıyor.

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Tosuncuk Mehmet Aydın'ın 10 odalı evi ortaya çıktı

8 milyon dolar kara para aklama suçu nedeniyle mallarına el koyulan Tosuncuk'un Ferrari'si 2019 yılında 271 bin dolara satılırken, yaşadığı malikane de geçtiğimiz ay 290 bin dolara satılmıştı.