Son dakika: “Tosuncuk” Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı
Son dakika... “Tosuncuk” lakabıyla bilinen Mehmet Aydın’ın teslim olmasının ardından bu kez abisi Fatih Aydın, Uruguay’da gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatılmış olup, şahsı teslim almak üzere bir ekip, kısa süre içinde Uruguay'a hareket edecek.
Aydın, KOM Daire Başkanlığınca, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde tespit edilen adrese, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.
Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatılmış olup, şahsı teslim almak üzere br ekip, kısa süre içinde Uruguay'a hareket edecek.
Fatih Aydın, "Bankacılık Kanununa Aykırılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" gerekçesi ile aranıyordu.
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