15 Temmuz gazisi İsmail Samet Mutlu'dan gururlandıran mesaj! Gözümüzü kırpmadan yine önlerine dikiliriz

Ailemin telaşa kapılmaması için darbe girişiminde yaralandığımı iki hafta boyunca söylemedim. İki hafta sonra yerel bir gazete darbe girişiminde yaralandığım haberini yaptı. Babam da o gün berbere gidiyor ve gazetedeki haberi görüyor. Ailem o gün öğreniyor. Darbe girişiminin başarısız olması için canımızı ortaya koyduk. Türkiye'nin bekasına, demokrasisine, birliğine, bütünlüğüne karşı herhangi bir saldırı girişimi olduğunda hiç düşünmeden tekrar sokağa çıkarız. Bütün gaziler ve şehit yakınları hazır kıta bekliyoruz. 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri olarak müşteki sıfatıyla davalara katılıyoruz.