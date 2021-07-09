Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın hakim karşısındaki ifadeleri ortaya çıktı! Şaşkına çeviren yanıt
Son dakika haberi... Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, 3 yıl önce milyonlarca lira ile yurt dışına kaçarak binlerce kişiyi mağdur etti. Aydın geçtiğimiz günlerde Türk adaletine teslim olarak, mağdur olan insanların zararlarını karşılayacağını söyledi. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun detayları ortaya çıktı. Aydın'ın Brezilya'da kaldığı günlerde yaşadıkları ilk kez ortaya çıktı.
Son dakika haberi... Binlerce kişiyi dolandırıp yıllarca süren firarının ardından gözaltına alınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, yaklaşık 4 saat süren savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Mehmet Aydın, Hakimlikteki sorgusunun ardından ise 'Suç işleme amacıyla örgüt kurma', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'EVİM DE YOK İŞİM DE YOK'
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ortaya çıkan hakimlikteki ifadesi ise şaşkına çevirdi. Sorgu esnasında Türkiye'de bir ikamet adresi olmadığını söyleyen Aydın, evli ve çocuksuz olduğunu da belirterek şu an herhangi bir geliri olmadığını ileri sürdü.
ALTINLARI GERÇEK PARAYA DÖNÜŞTÜREN OYUN
Hiçbir zaman dolandırma amaçlı bir eylemde bulunmadığını söyleyen Aydın, ifadesinin devamında "Hatalarım olmuştur fakat işimi her zaman dürüstçe yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.
Aydın, 2015 yılında dünya çapında oynanan Farmville oyunundan etkilenerek Çiftlik Bank'ı kurduğunu, kendi oyununda kullanılan altınları gerçek paraya dönüştürebildiğini, oyunun tanıtımı için 500 lira bir reklam parası verdiğini ve oyunun tutabilme ihtimalinden kaynaklı kendisini tamamen bu oyuna adadığını anlattı.
7 ÜLKE 130 BAYİİ
Çiftlik Bank oyununun işleyişine de değinen Tosuncuk, "İlk 1 ayda 10 bin kullanıcı yani yaklaşık 30 bin lira ciro elde ettim. Gerçekten üretim yapılıyormuş gibi sanal bir platform kurduk. Sonrasında bu yetersi gelince gerçek bir şarküteri üzerinden ticaret fikrini hayata geçirdik. Zamanla 130 bayi açıldı. Bu sistemi 7 farklı ülkede kurduk. Şirket benim ve abim Fatih Aydın üzerineydi. Öncesinde ise abim halı yıkamacıda çalışıyordu" şeklinde konuştu.
'ÇİFTLİK BANK BENİM PROJEMDİR, ARKAMDA HİÇBİR GÜÇ YOKTUR'
Çiftlik Bank'ın kendi projesi olduğunu ve arkasında hiçbir gücün bulunmadığını vurgulayan Aydın, ifadesinin devamında ise "Şirketimizin diğer ülkelerdeki faaliyetleri Türkiye'de başlatılan soruşturmayla son buldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ponzi şirket olduğumuzu açıklamasıyla üyeler tedirgin oldu. Bankalar bizimle çalışmayı bıraktı. Uruguay devleti de o dönem mal varlıklarımıza el koydu. Paraguay'daki bitcoin üretim yerimiz hala aktif olabilir ama şirketle bir bağlantısı yoktur" dedi.
'50 BİN EURO VE 3 BİTCOİN İLE GEÇİNDİM'
Tosuncuk, yurtdışındaki faaliyetlerin de durmasıyla birlikte kendisinin yaklaşık 50 bin euro ve 3 bitcoin ile Brezilya'da yaşamaya devam ettiğini söylerken devamında "Basındaki linç kampanyalarını da görünce paraları geri ödeyemeyeceğimi düşündüm. Fakat zararın 64 milyon lira olduğunu ve ülkedeki varlıklarımın 200 milyon lira olduğunu öğrenince dönmeye karar verdim."
"Brezilya'da da çeşitli işlerde çalışmıştım. Orada kendi aramızda evlendiğimiz arkadaşımla yaşıyorduk. Ülkedeki eşimle ise 4 yıl önce ayrıldık" ifadelerini kullandı.
'HESABINI VEREMEYECEĞİM TEK KURUŞ YOKTUR'
Ayrıca hakimlikteki sorgusunda kendisinin de mağdur olduğunu belirten Aydın, 2018 yılının 3. ayına kadar şirket hesaplarında olan 200 milyon lirayı ana para olarak mağdurlara geri verdiklerini, diğer mallarına el konulduğunu, başka parasının olmadığını ve kimseyi dolandırmadığını aktardı. Tosuncuğun sorgudaki son sözleri ise "Suçsuzum. Hesabını veremeyeceğim hiçbir para yoktur" oldu.
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