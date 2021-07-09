Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın hakim karşısındaki ifadeleri ortaya çıktı! Şaşkına çeviren yanıt

'50 BİN EURO VE 3 BİTCOİN İLE GEÇİNDİM'

Tosuncuk, yurtdışındaki faaliyetlerin de durmasıyla birlikte kendisinin yaklaşık 50 bin euro ve 3 bitcoin ile Brezilya'da yaşamaya devam ettiğini söylerken devamında "Basındaki linç kampanyalarını da görünce paraları geri ödeyemeyeceğimi düşündüm. Fakat zararın 64 milyon lira olduğunu ve ülkedeki varlıklarımın 200 milyon lira olduğunu öğrenince dönmeye karar verdim."

"Brezilya'da da çeşitli işlerde çalışmıştım. Orada kendi aramızda evlendiğimiz arkadaşımla yaşıyorduk. Ülkedeki eşimle ise 4 yıl önce ayrıldık" ifadelerini kullandı.