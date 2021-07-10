Son dakika: Millet İttifakı'nda adaylık krizi: HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye ültimatom! Diyalog yoksa oy da yok mesajı

"ŞARK KURNAZLIĞI YAPMAYIN" UYARSI

Mithat, "Şark kurnazlığı ile ben HDP'ye çok ağır laf söylemeyeyim ama onu da dışlayayım kürt kardeşime de birkaç sempatik söz söyleyeyim ben burdan oyları toplarım diye yorumluyorsa da ya Türkiye'yi tanımıyor ya da da devlet aklının kendine biçtiği olumsuz rolü bir hakkın yerine getiriyordur." diye konuştu.