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Son dakika: Millet İttifakı'nda adaylık krizi: HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye ültimatom! Diyalog yoksa oy da yok mesajı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Son dakika: Millet İttifakı'nda adaylık krizi: HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye ültimatom! Diyalog yoksa oy da yok mesajı

Son dakika haberine göre HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumhurbaşkanlığı seçimi için gizli ittifaka kapıyı sonuna kadar kapattı. Mithat Sancar, "HDP bir kenarda dursun, açık görünmeyelim sadece arka kapıda, hani biraz bir şeyler konuşalım yöntemi ile  yürüyecek bir yaklaşım değildir." dedi. Sancar, "Şeffaf diyalog yoksa oy da yok" mesajı verdi. Ortak aday önerisini yineleyerek CHP ve İYİ Parti'ye seslenen Sancar, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e şark kurnazlığı yapmayın uyarısında da bulundu.

Bir televizyon kanalına önemli açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP ve İYİ Parti'ye ortak aday çağrısını yineledi. Mithat Sancar, HDP'nin oylarının çantada keklik olmadığının mesajını da net bir biçimde verdi. ''Seçim ikinci tura kalınırsa HDP nasıl olsa muhalefetin adayına oy verir üzerinden strateji kuranlar varsa büyük yanlış yapıyorlar'' ifadelerini kullandı.

ŞARTLARINI SIRALADI
Mithat Sancar, "Türkiyede yeni bir dönem başlayacak. Diyoruzki muhalefet cumhurbaşkanlığı seçimine ortak aday ile girebilir. Ama bunun şartı var HDP bir kenarda dursun, açık görünmeyelim sadece arka kapıda hani biraz bir şeyler konuşalım yöntemi ile yürüyecek bir yaklaşım değildir. Eğer bizimle açık diyalog içinde sistemli müzakere içinde bir süreç yürütülürse o zaman temel ilkeleri daha rahat konuşuruz." dedi.

Anlaşmaları halinde CHP ve İYİ Parti ile birlikte ülkeyi yönetebileceklerini söyleyip şartlarını sıralayan Mithat Sancar, "Bu bir siyasi koalisyon olmak zorunda. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz bunun yürütmenin bir parçası olarak da yapabiliriz. Bunun için de gerekli görüşmelere diyaloğa açığız." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E GÖZ DAĞI VERDİ
HDP'nin dışlanması halinde yaşanabilecekleri anlatan Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gözdağı verdi. Sancar, cumhurbaşkanlığı seçiimini boykot seçeneğinin masada olduğunu ima etti.

Mithat Sancar, "HDP dışlanırsa açık söyleyelim enerjimizi çok büyük çoğunluğunu parlamento seçimlerine yoğunlaşacaktır. Uyarıyorum hala açık konuşmamıza rağmen muhalefet içinde ikinci tura kalınırsa HDP nasıl olsa muhalefetin adayına oy verir üzerinden strateji kuranlar varsa büyük yanlış yapıyolar. " diye konuştu.

"ŞARK KURNAZLIĞI YAPMAYIN" UYARSI
Mithat, "Şark kurnazlığı ile ben HDP'ye çok ağır laf söylemeyeyim ama onu da dışlayayım kürt kardeşime de birkaç sempatik söz söyleyeyim ben burdan oyları toplarım diye yorumluyorsa da ya Türkiye'yi tanımıyor ya da da devlet aklının kendine biçtiği olumsuz rolü bir hakkın yerine getiriyordur." diye konuştu.

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