Son dakika: Millet İttifakı'nda adaylık krizi: HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye ültimatom! Diyalog yoksa oy da yok mesajı
Son dakika haberine göre HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumhurbaşkanlığı seçimi için gizli ittifaka kapıyı sonuna kadar kapattı. Mithat Sancar, "HDP bir kenarda dursun, açık görünmeyelim sadece arka kapıda, hani biraz bir şeyler konuşalım yöntemi ile yürüyecek bir yaklaşım değildir." dedi. Sancar, "Şeffaf diyalog yoksa oy da yok" mesajı verdi. Ortak aday önerisini yineleyerek CHP ve İYİ Parti'ye seslenen Sancar, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e şark kurnazlığı yapmayın uyarısında da bulundu.
Bir televizyon kanalına önemli açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP ve İYİ Parti'ye ortak aday çağrısını yineledi. Mithat Sancar, HDP'nin oylarının çantada keklik olmadığının mesajını da net bir biçimde verdi. ''Seçim ikinci tura kalınırsa HDP nasıl olsa muhalefetin adayına oy verir üzerinden strateji kuranlar varsa büyük yanlış yapıyorlar'' ifadelerini kullandı.
ŞARTLARINI SIRALADI
Mithat Sancar, "Türkiyede yeni bir dönem başlayacak. Diyoruzki muhalefet cumhurbaşkanlığı seçimine ortak aday ile girebilir. Ama bunun şartı var HDP bir kenarda dursun, açık görünmeyelim sadece arka kapıda hani biraz bir şeyler konuşalım yöntemi ile yürüyecek bir yaklaşım değildir. Eğer bizimle açık diyalog içinde sistemli müzakere içinde bir süreç yürütülürse o zaman temel ilkeleri daha rahat konuşuruz." dedi.
Anlaşmaları halinde CHP ve İYİ Parti ile birlikte ülkeyi yönetebileceklerini söyleyip şartlarını sıralayan Mithat Sancar, "Bu bir siyasi koalisyon olmak zorunda. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz bunun yürütmenin bir parçası olarak da yapabiliriz. Bunun için de gerekli görüşmelere diyaloğa açığız." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E GÖZ DAĞI VERDİ
HDP'nin dışlanması halinde yaşanabilecekleri anlatan Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gözdağı verdi. Sancar, cumhurbaşkanlığı seçiimini boykot seçeneğinin masada olduğunu ima etti.
Mithat Sancar, "HDP dışlanırsa açık söyleyelim enerjimizi çok büyük çoğunluğunu parlamento seçimlerine yoğunlaşacaktır. Uyarıyorum hala açık konuşmamıza rağmen muhalefet içinde ikinci tura kalınırsa HDP nasıl olsa muhalefetin adayına oy verir üzerinden strateji kuranlar varsa büyük yanlış yapıyolar. " diye konuştu.
"ŞARK KURNAZLIĞI YAPMAYIN" UYARSI
Mithat, "Şark kurnazlığı ile ben HDP'ye çok ağır laf söylemeyeyim ama onu da dışlayayım kürt kardeşime de birkaç sempatik söz söyleyeyim ben burdan oyları toplarım diye yorumluyorsa da ya Türkiye'yi tanımıyor ya da da devlet aklının kendine biçtiği olumsuz rolü bir hakkın yerine getiriyordur." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- DGS sınavı ne zaman? 2021 DGS sınav giriş belgesi çıktı nereden, nasıl alınır? ÖSYM sınav yerleri sorgulama!
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş ne zaman? 2021 Bayram tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile birleşecek mi?
- Arefe günü ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2021 bayram tarihi...
- O yarışmacının üstünü çizdi! "Her şey kurgu" iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...
- 2021 DGS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor 2021? Adli tatil süresi ne kadar, ayın kaçında sona erecek? İşte tarihler...
- The Witcher hayranlarına müjde... The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi...
- POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...
- Son dakika: 2021 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?
- Son dakika: 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...
- 667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün! Geliri 6.500 TL'nin altında olanlar başvurabilir! Kura ve çekiliş...