CHP, İYİ Parti ve HDP arasında adaylık krizi! HDP'li Garo Paylan: Sizinle olmaktan çok mutlu değiliz
CHP, İYİ Parti ve HDP ittifakında adaylık krizi büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ''HDP ayrı aday çıkarmalı'' açıklamasına, HDP Sözcüsü Ebru Günay, ''Bize akıl vermekten vazgeçin'' cevabını vermişti. Tansiyonun yüksekliğini gözler önüne serense HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın açıklaması oldu. Paylan, ''Muhalefette bir cesaret eksikliği var. Biz de İYİ Parti ve CHP ile beraber olmaktan çok mutlu değiliz” ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı Adaylığı konusunda yaşanan çatlak giderek büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP ayrı aday çıkarmalı" önerisine Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'den tepkiler sürüyor.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'nın HDP ile olan ilişkilerinde samimi olmadıklarını söyledi. HDP'nin devre dışı bırakılması durumunda tüm muhalefetin kaybedeceğini söyledi.
HDP'li Paylan, hem CHP hem de İYİ Parti ile ittifak yapmaktan mutlu olmadıklarını belirtti.
"BİZ DE SİZİNLE OLMAKTAN ÇOK MUTLU DEĞİLİZ"
Paylan, şu ifadeleri kullandı:
"Esas bizim bunu sormamız lazım, biz sanki İyi Parti ve CHP ile beraber olmaktan çok mu mutluyuz. Çok mu hazzediyoruz, hayır. Ama ne zaman Cumhur İttifakı'nın temsilcileri Erdoğan ve Bahçeli, ne zaman 'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. İşte bu büyük bir sıkıntı."
HDP'den gelen tepkilere Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.
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