Son dakika: Meral Akşener'in "adaylık" çıkışı sonrası HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan Millet İttifakı'na rest

HDP'DE ÖFKE DİNMİYOR: AKŞENER KASABA SİYASETİ YAPIYOR

HDP'li Kemal Bülbül, "Böyle bir siyaset biçimi olabilir mi?" diyerek ittifak ortaklarını hedef aldı.

Bülbül, "Meral Akşener'i ne ilgilendirir HDP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı. HDP halkların iradesidir. Birisi Cumhur, diğeri Millet İttifakı. Biz de halkların ittifakıyız. Dolayısıyla birinci, ikinci tur hesabı yapmıyoruz. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Millet İttifakı başının çaresine baksın." dedi.

Akşener'in ucuz kasaba siyaseti yapmakla suçlayan HDP'li Bülbül, "Biz; eşitlik, özgürlük, adalet ve eşit yurttaşlık siyasetinden zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Hiçbir şeye mahkum değiliz. Yöneticilerimiz gerekli çalışmaları yapıyor." ifadelerini kullandı.