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Son dakika: Meral Akşener'in "adaylık" çıkışı sonrası HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan Millet İttifakı'na rest

Son dakika haberine göre Genel Başkanı ’in “, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ayrı aday çıkarmalıdır” sözlerinin ardından HDP eski eş başkanı , ’na rest çekti. Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Demirtaş “Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Biz buna payanda olmayız” diyerek sert çıktı. Demirtaş, “Muhalefet, HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir” dedi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Son dakika: Meral Akşener'in adaylık çıkışı sonrası HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan Millet İttifakı'na rest

'nin eski eş başkanı , muhalefet partilerinden HDP'ye yönelik gelen açıklamalara karşı rest çekti.

"BİZ BUNA PAYANDA OLMAYIZ"
Tutuklu bulunduğu cezaevinden kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Demirtaş, muhalefete HDP oylarını çantada keklik görmemeleri gerektiğini söyleyerek, "Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Gerçek demokrasi ve hakiki bir barışı savunamayanlar, buna yürekten inanmayanlar Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olamazlar, en azından biz buna payanda olmayız" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET HDP'YLE DİYALOGDAN KAÇIYORSA TUHAFLIK VAR DEMEKTİR"
Demirtaş, muhalefetin HDP ile diyalog konusunda çekinceli davrandığını savunarak, "Muhalefet, yasal bir parti olan HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmaya tenezzül etmeyenler HDP'ye ayar vermeye, rota çizmeye, akıl vermeye cüret edebiliyorsa burada da bir yanlışlık var demektir" dedi.

HDP'DE ÖFKE DİNMİYOR: AKŞENER KASABA SİYASETİ YAPIYOR
HDP'li , "Böyle bir siyaset biçimi olabilir mi?" diyerek ittifak ortaklarını hedef aldı.

Bülbül, "Meral Akşener'i ne ilgilendirir HDP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı. HDP halkların iradesidir. Birisi Cumhur, diğeri Millet İttifakı. Biz de halkların ittifakıyız. Dolayısıyla birinci, ikinci tur hesabı yapmıyoruz. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Millet İttifakı başının çaresine baksın." dedi.

Akşener'in ucuz kasaba siyaseti yapmakla suçlayan HDP'li Bülbül, "Biz; eşitlik, özgürlük, adalet ve eşit yurttaşlık siyasetinden zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Hiçbir şeye mahkum değiliz. Yöneticilerimiz gerekli çalışmaları yapıyor." ifadelerini kullandı.

EBRU GÜNAY: SİZİN AKLINIZA İHTİYACIMIZ YOK
HDP Sözcüsü , düzenlediği basın toplantısında Akşener'e "Sizin aklınıza ihtiyacımız yok" dedi.

"Türkiye'de HDP'siz bir muhalefetin bırakın başarılı olmasını, dengeleri dahi etkilemediğini biliyorlar" diyen Günay, "Bunun farkında olan bir muhalefet partisi Genel Başkanı kalkmış HDP'ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

MİTHAT SANCAR: ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ
Söz konusu açıklamalara ve ittifak çalışmalarına HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Akşener'e aba altından sopa gösterdi.

Sancar, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın. HDP'yi yok sayan kriminalize etmeye yönelik, dolaylı da olsa bu iktidarla ortak anlayışa sahiptir." dedi.

İttifak ortakları ile yeni bir yaşam kurmak istediklerini vurgulayan Sancar, "Biz bu düzenin devam etmemesini istiyoruz. Bu iktidarın anlayışıyla, yakın bir zeminde oluşacak muhalefet ittifakının bu ülkeye hayrı dokunmaz." diye konuştu.

GARO PAYLAN: BU BÜYÜK BİR SIKINTI
HDP'li Garo Paylan, katıldığı bir canlı yayında, 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu.

Burada ittifak ortakları CHP ve 'nin tutumunu sert sözlerle eleştiren Paylan, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?
İYİ Parti Genel Başkanı , katıldığı canlı yayında, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçime ortak bir adayla gidilmesinin faydalı olacağını vurgulayan Akşener, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, 'HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır' dedi.

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