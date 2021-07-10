Bankalar siber saldırıyı nasıl engelliyor? Güvenli şifre nasıl oluşturulur?
Milyonlarca müşterisi olan ve kişisel bilgilerin kayıtlı olduğu bankaların siber saldırılara karşı nasıl önlem aldığı son günlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki bankalar ve diğer e-ticaret mecraları nasıl önlem alıyor?
Özel bir bankada teknik aksaklık oldu ve milyonlarca kişi işlem yapamaz hale geldi.
Birçok kişi ise bankaların siber saldırılara karşı nasıl önlem aldığını sorgular oldu.
Siber Güvenlik Uzmanı Eyüp Çelik, "BDDK her yıl bütün bankaların güvenlik testinden geçmesini zorunlu hale getirmiş durumda bütün güvenlik testlerini her yıl düzenli periyodik olarak yapıyorlar. Güvenlik duvarları saldırı tespit sistemleri hackerlar içeri girerse o hackerlar için tuzaklar gibi birçok yatırım yapıyorlar." dedi.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde çok ünlü bir marka siber saldırıya uğramış ve binlerce müşterisinin bilgileri çalınmıştı.
Eyüp Çelik, "Hacklenme vesilesi ile örneğin şifreleri çalındı ise bu şifreler yeniden kullanıldıysa ya da banka hesap bilgilerine bu vesile ile erişildi ve onlarda bir hırsızlığa maruz kaldılarsa bundan kaynaklanan zararlarını talep edebilirler." ifadelerini kullandı.
Bir kullanıcının kendi güvenliğini sağlamasının en önemli adımı ise kullandığı şifre oluyor.
A Haber'e konuşan avukat Özlem Kurt, "Güvenli şifre oluşturmak için aslında 8 karakter büyük harf küçük harf rakam ve noktalama işaretleri olduğu şifreler kullanırlarsa parola güvenliği oldukça yükseğe çıkarmış olur. Şifre belirlenmesi tüketiciler bakımından en önemli konulardan biri." şeklinde konuştu.
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