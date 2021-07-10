Bankalar siber saldırıyı nasıl engelliyor? Güvenli şifre nasıl oluşturulur?

Eyüp Çelik, "Hacklenme vesilesi ile örneğin şifreleri çalındı ise bu şifreler yeniden kullanıldıysa ya da banka hesap bilgilerine bu vesile ile erişildi ve onlarda bir hırsızlığa maruz kaldılarsa bundan kaynaklanan zararlarını talep edebilirler." ifadelerini kullandı.

Bir kullanıcının kendi güvenliğini sağlamasının en önemli adımı ise kullandığı şifre oluyor.