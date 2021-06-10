Millet İttifakı'nda adaylık krizi! HDP’den ortaklarına sert tepki! Meral Akşener neyi hedefliyor?

Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç'un öne çıkan sözleri:

Millet İttifakı'nı oluşturan unsurların çok yoğun bir pazarlık içerisinde olduklarını ve aynı zamanda bunu medya önünde yaptıklarını da görmek mümkün. Ortak adaylık ile başlayan bir silsile var öte taraftan belediye başkanları üzerinden köpürtülen anketler var.