Millet İttifakı'nda adaylık krizi! HDP’den ortaklarına sert tepki! Meral Akşener neyi hedefliyor?
AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel'in açıklamaları:
Millet İttifakı bir kriz yaşıyor çünkü İYİ Parti'nin seçmeni milliyetçi bir kitle. CHP ise HDP ile ittifakı açığa vurmak istemiyor.
HDP'nin oylarınI alıp İYİ Parti ile yol yürümek istiyor. Seçime bu şekilde gitmek istiyorlar. CHP iki tarafı da idare etmek istiyor.
Bu ittifakın gizli kalmasını istiyorlar, toplum meşrutiyetinin olmadığını düşünüyorlar. Bu bir kriz doğurdu ve Meral Akşener bu açıklamayı yaptı. Bu kriz önümüzdeki süreçte daha da derinleşecek.
Muhtemelen HDP seçimlerde bir aday çıkarabilir. Millet İttifakı'nın seçimleri 2. Tura bırakma gibi hedefleri olabilir. Millet İttifakı'nda bu kriz derinleşir ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerinde kazanan taraf olur.
Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç'un öne çıkan sözleri:
Millet İttifakı'nı oluşturan unsurların çok yoğun bir pazarlık içerisinde olduklarını ve aynı zamanda bunu medya önünde yaptıklarını da görmek mümkün. Ortak adaylık ile başlayan bir silsile var öte taraftan belediye başkanları üzerinden köpürtülen anketler var.
Millet İttifakı'nda şahıslar kendi ihtirasları çerçevesinde hareket ediyorlar. Bunun üzerine çeşitli pazarlıklar yapılıyor. HDP bu sürecin içerisinde kendini dışlanmış hissedebilir. Kapatma davası söz konusu ve HDP'yi bekleyen enteresan bir süreç yaşanacak.
Millet İttifakı bu durumu değerlendiriyordur. CHP ve İYİ Parti, HDP kapatılırsa bu duruma çok sevinecektir. Çünkü bu iki partinin HDP'nin oylarına ihtiyacı var.
Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç'ın öne çıkan ifadeleri:
Millet İttifakı'nda çatlak giderek derinleşiyor. İYİ Parti, CHP ve HDP birlikteliğinden rahatsız. CHP'nin içinde HDP'ye çok yakın isimler var. Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu, HDP ile iç içe ve birlikte hareket ediyorlar. Dar alanda ortak siyaset yapıyorlar.
İYİ Parti'nin içindeki milliyetçi ve ülkücü isimler bu birlikteliğe karşılar. Meral Akşener sonunda buna dayanmayıp ifade etti. 'HDP ayrı aday göstersin.' dedi.
CHP zaten çok durumda HDP ile beraber hareket ediyor. İYİ Parti ile de yola devam etmek istiyor ancak burada bir kriz çıktı. Meral Akşener HDP'yi dışarı atmak istiyor.
Akşener kartlarını çok akıllı oynuyor. CHP zor duruma düştü. Ortak aday çıkaramayacaklar. Bu kavgalar başka yeni gelişmeleri ortaya çıkaracak.
HDP artık bir yetki ve katılım istiyor. HDP, CHP ile beraber anayasanın çok kritik yasalarına müdahale edebilir. Değiştirilemez maddelere müdahaleler olabilir.
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