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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Muhalefet partileri ikircikli davranırsa HDP seçmeni bunu unutmaz

 Eş Başkanı  destekçisi 'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sancar,  içinde yer aldıklarını bir kez daha gözler önüne serdi, CHP'yi tehdit etti. Sancar, daha çok destek istediklerini söyledi, "HDP bu kadar baskı altındayken diğer muhalefet partileri ikircikli davranırsa HDP seçmeni bunu unutmaz" dedi.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Muhalefet partileri ikircikli davranırsa HDP seçmeni bunu unutmaz

Eş Genel Başkanı , 'na gözdağı verdi. 'de açıklamalar yapan Sancar çarpıcı ifadeler kullandı. ve İYİ Parti ile jkapalı kapılar ardındaki ittifakı bir kez daha gözler önüne seren Sancar, kendilerine yönelik desteğin artmasını istedi. Sancar'ın, CHP yandaşı Halk TV'de, CHP'yi tehdit etmesi dikkat çekti.

MİTHAT SANCAR'DAN GÖZDAĞI

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yargının krarlarına direneceklerini söyledi. Millet İttifakı'ndan destek istedi. Sancar, CHP ve İYİ Parti'ye seçmen üzerinden gözdağı verdi.

"HDP SEÇMENİ BUNU UNUTMAZ"

HDP'nin baskı altında olduğunu ifade eden Sancar, ittifaktaki dostlarına şöyle seslendi:

HDP bu kadar baskı altındayken diğer muhalefet partileri ikircikli davranırsa HDP seçmeni bunu unutmaz, bu saldırılar böyle devam ederse ve muhalefet suskun kalırsa daha büyük kırılmalar yaşanır. 'nin demokratik dönüşümü HDP'siz olmaz.

NE OLMUŞTU?

Eski HDP Eş Genel Başkanları ve Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyona ilk tepki CHP'li vekillerden gelmişti. Son olarak CHP'li , gözaltına alınan isimler için çağrıda bulunarak, Millet İttifak'ından İyi Parti ve Saadet Partisi'nin liderlerine HDP'ye destek ziyareti yapmasını söyledi.

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