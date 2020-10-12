HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Muhalefet partileri ikircikli davranırsa HDP seçmeni bunu unutmaz

"HDP SEÇMENİ BUNU UNUTMAZ"

HDP'nin baskı altında olduğunu ifade eden Sancar, ittifaktaki dostlarına şöyle seslendi:

HDP bu kadar baskı altındayken diğer muhalefet partileri ikircikli davranırsa HDP seçmeni bunu unutmaz, bu saldırılar böyle devam ederse ve muhalefet suskun kalırsa daha büyük kırılmalar yaşanır. Türkiye'nin demokratik dönüşümü HDP'siz olmaz.