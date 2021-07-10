Son dakika: Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi! Sağlık ekipleri kapı kapı dolaşıyor
Son dakika haberine göre Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllara göre halkın daha çok ilgi gösterdiği yaylalarda, aşı seferberliği başlatıldı. Trabzon’un Haçka Yaylası’na çıkan gezici sağlık ekipleri, cami hoparlörlerinden aşı çağrısında bulunup kapı kapı dolaşarak, aşılama yaptı.
Karadeniz Bölgesi'nde yaz aylarında yaylalara göç geleneği, bu yıl da devam etti. Koronavirüs salgını nedeniyle halkın önceki yıllara göre daha çok ilgi gösterdiği yaylalar doldu.
Haçkalı Hoca Baba Camii'ne gelenler ise aşılandı. Yayla evlerini dolaşan ekipler de aşılama yaptı.
'EKİPLERİMİZ KAPI KAPI DOLAŞIYOR'
Yaylalara göç edenlerin ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğunu belirten Düzköy Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Kara, "Yaylaya göç eden vatandaşlarımıza ulaşabilmek adına yaylalarda gezici mobil ekipler kurduk. Bunun yanı sıra yatalak ve gelme imkanı olmayanlar için ekiplerimiz kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Her noktada vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz.
Yaylalara göç eden vatandaşlarımızın ulaşım imkanları kısıtlı oluyor. Hayvancılık için ya da sıcak havalardan bunalıp yaylalara birçok kişi göç etti. Buralara gelenler genellikle aşı olmayı erteliyorlar. Belli aksaklıklar oluşabiliyor. Bu noktalara kadar aşılama yapmak için geldik" dedi.
'MERKEZE GİTMEK ZORUNDA KALMADIK'
Yaylada yaşayan Mahmut Aktürk ise "Sağlık ocaklarına, hastanelere kadar gitmemize gerek kalmıyor. Devletimiz bu salgından kurtulabilmemiz için kapımıza kadar geldi. Bir daha merkeze gitmek zorunda kalmadık" diye konuştu.
'CAMİDEN ANONSU DUYDUK'
Camiden duyduğu anonsla aşı olmaya geldiğini belirten Hacer Aktürk de "Biz ilk aşımızı merkezde olduk. İkinci aşımızın vakti gelmişti. Camiden anonsu duyduk ve buraya geldik, aşımızı olduk. Şimdi yayladaki evimize döneceğiz" dedi.
Havva Yılmaz ise "Aşının, vatandaşın ayağına kadar gelmesi büyük nimet. Biz yaylaya göç ettik. Yaylaya kadar aşının geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Buradan aşı olmak için merkeze gitmek zor oluyor. Hava şartları ve uzun yol, çoğu zaman merkeze inmemize engel oluyordu. Şimdi kapımıza kadar geldiler ve bize aşı yaptılar. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- DGS sınavı ne zaman? 2021 DGS sınav giriş belgesi çıktı nereden, nasıl alınır? ÖSYM sınav yerleri sorgulama!
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş ne zaman? 2021 Bayram tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile birleşecek mi?
- Arefe günü ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2021 bayram tarihi...
- O yarışmacının üstünü çizdi! "Her şey kurgu" iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...
- 2021 DGS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor 2021? Adli tatil süresi ne kadar, ayın kaçında sona erecek? İşte tarihler...
- The Witcher hayranlarına müjde... The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi...
- POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...
- Son dakika: 2021 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?
- Son dakika: 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...