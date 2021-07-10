Son dakika: Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi! Sağlık ekipleri kapı kapı dolaşıyor





Havva Yılmaz ise "Aşının, vatandaşın ayağına kadar gelmesi büyük nimet. Biz yaylaya göç ettik. Yaylaya kadar aşının geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Buradan aşı olmak için merkeze gitmek zor oluyor. Hava şartları ve uzun yol, çoğu zaman merkeze inmemize engel oluyordu. Şimdi kapımıza kadar geldiler ve bize aşı yaptılar. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.





