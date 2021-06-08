İYİ Parti ve HDP arasında adaylık kavgası! Ebru Günay'dan Meral Akşener'e tepki: Sizin aklınıza ihtiyacımız yok
2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarmasını tavsiye eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e HDP’den yanıt geldi. HDP’li Ebru Günay, "Bir muhalefet partisi genel başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde; 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, "HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.
"SİZİN AKLINIZA İHTİYACIMIZ YOK"
Bu sözlere HDP'den yanıt geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, düzenlediği basın toplantısında Akşener'e "Sizin aklınıza ihtiyacımız yok" dedi.
"MUHALEFET HDP'SİZ BAŞARILI OLAMAZ"
"Türkiye'de HDP'siz bir muhalefetin bırakın başarılı olmasını, dengeleri dahi etkilemediğini biliyorlar" diyen Günay, "Bunun farkında olan bir muhalefet partisi Genel Başkanı kalkmış HDP'ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.
CHP VE İYİ PARTİ'DEN HDP OYUNU!
CHP ve İYİ Parti'nin HDP oyununu değerlendiren Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, "Cumhurbaşkanımızın Milli Birlik ve Kardeşlik projesi var. Bunlar devlete savaş ilan ettiler. Devlete savaş ilan edene devlet de cevabını verir. Özerk bir bölge ilan edeceklerdi. Bunlar ruhunu şeytana, Mossad'a, CIA'e satmış bölge halkı ile hiçbir alakası olmayan cani teröristler." dedi.
Yayman A Haber'deki Sabah Ajans'ı programında yaptığı açıklamada, "HDP Kürt kökenli vatandaşların temsilcisi değildir. Seçim sonuçlarına bakarsak görürürz. Bölgede hangi parti ne kadar oy almış. Diyarbakır annelerinin mücadelesi de zaferle sonuçlanacaktır." dedi.
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