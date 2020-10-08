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HDP'den "Meral Akşener" çıkışı! Mithat Sancar: Görüşmek isteriz
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sıcak mesajlar verdi. HDP yönetimi olarak Akşener ile çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Sancar, ''HDP'siz bir dönüşüm imkansızdır'' diyerek muhalefet partilerine adeta''HDP'ye mecbursunuz'' imasında bulundu.