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HDP'den "Meral Akşener" çıkışı! Mithat Sancar: Görüşmek isteriz

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Giriş: 08.10.2020 20:53
Güncelleme:08.10.2020 21:07
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sıcak mesajlar verdi. HDP yönetimi olarak Akşener ile çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Sancar, ''HDP'siz bir dönüşüm imkansızdır'' diyerek muhalefet partilerine adeta''HDP'ye mecbursunuz'' imasında bulundu.



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