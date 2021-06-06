07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK'ya darbe! Agit kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi iki korumasıyla birlikte öldürüldü

PKK'ya darbe! Agit kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi iki korumasıyla birlikte öldürüldü

Son dakika haberine göre; 'ın , Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekatı devam ederken, PKK’nın sözde Metina eyalet sorumlusu Agit kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi, iki korumasıyla birlikte öldürüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2021
ABONE OL
PKK'ya darbe! Agit kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi iki korumasıyla birlikte öldürüldü
Sesli dinlemek için tıklayınız.

'ın , Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekâtı kesintisiz sürüyor. Harekâtın 40. gününde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 153'e ulaştı.

18 Mayıs günü PKK'nın Metina Vadisi genel sorumlusu ve örgütün silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi İran uyruklu Agit Rojhilat kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi ile korumaları Suriye uyruklu Şervan kod adlı ile nüfusuna kayıtlı Çektar kod adlı Ekrem Aktürk, MİT'in anlık sinyal istihbaratı üzerine gerçekleştirilen nokta hava harekâtıyla öldürüldü.

20 yıldan beri PKK'nın dağ kadrosunda sorumlu düzeyde terörist faaliyetlerde bulunan terörist Şahbazi, sırasıyla , , , , dağları ve son olarak Metina bölgesinde sözde eyalet sorumlusu olarak yüzlerce silahlı teröristten sorumluydu.

Şehir merkezlerinde intihar saldırıları düzenleyen kadın canlı bombaların da eğitiminden sorumlu olan terörist Şahbazi, terör örgütünün suikast, sabotaj ve istihbarat gibi branşları içeren sözde yapılanmasının da tepe isimlerinden biriydi. Terörist Şahbazi 2015-2017 yıllarında bizzat 'dan aldığı talimatla DEAŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'ün işgaline katıldı.

Terörist başta partisine ait bina ve kuruluşlar olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere yönelik roketatarlı ve bombalı saldırıları planlayarak birçok kanlı provokasyonda rol oynamıştı. Terörist Şahbazi'nin ölümü örgütte şok etkisi yarattı. Öte yandan 'ın kırsalında da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



İYİCE SIKIŞTILAR
Türkiye'nin son olarak sözde Suriye sorumlusu 'yi etkisiz hale getirmesi, terör örgütü içinde depreme neden oldu. Herkesin birbirinden şüphelenmeye başladığı örgütte 20 sözde üst düzey yöneticisine el çektirilip yerlerine başka isimler getirildi.

Suriyeli aşiretten flaş PKK çağrısı SURİYELİ AŞİRETTEN FLAŞ PKK ÇAĞRISI
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı TÜRKİYE'YE GİRMEYE ÇALIŞAN TERÖRİST YAKALANDI
Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye darbe! BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE PKK/YPG'YE DARBE!
Mahmur’a operasyon olacak mı? MAHMUR'A OPERASYON OLACAK MI?
Başkan Erdoğan’dan Millet İttifakı’na anayasa sorusu! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLET İTTİFAKI'NA ANAYASA SORUSU!
YPG/PKK, zorla silah altına alınmak istemeyen Münbiç halkına ateş açtı! YPG/PKK, ZORLA SİLAH ALTINA ALINMAK İSTEMEYEN MÜNBİÇ HALKINA ATEŞ AÇTI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA