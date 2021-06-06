Son dakika: Başkan Erdoğan'dan LGS sınavına girecek öğrencilere mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sınava girecek öğrenciler için şu mesajı yayımladı:

"Sevgili genç kardeşim,

Birazdan yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Allah zihin açıklığı versin.

Değerli velilerimiz,

Evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Sınavın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim."