Son dakika: Başkan Erdoğan'dan LGS sınavına girecek öğrencilere mesaj
Son dakika haberi... Milyonlara öğrencinin hazırlandığı LGS sınavı bugün gerçekleşecek. Sınav öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden sınava girecekler için bir mesaj yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sınava girecek öğrenciler için şu mesajı yayımladı:
"Sevgili genç kardeşim,
Birazdan yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Allah zihin açıklığı versin.
Değerli velilerimiz,
Evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Sınavın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim."