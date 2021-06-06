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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan LGS sınavına girecek öğrencilere mesaj

Son dakika haberi... Milyonlara öğrencinin hazırlandığı bugün gerçekleşecek. Sınav öncesi Başkan , sosyal medya hesabı üzerinden sınava girecekler için bir mesaj yayımladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan LGS sınavına girecek öğrencilere mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sınava girecek öğrenciler için şu mesajı yayımladı:

"Sevgili genç kardeşim,

Birazdan yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Allah zihin açıklığı versin.

Değerli velilerimiz,

Evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Sınavın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim."

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