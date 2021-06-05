Son dakika: MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa/Suruç'ta görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda PKK/YPG'li terörist olduğu belirlenen şahıs jandarmaya teslim edildi" denildi.





Şanlıurfa/Suruç'ta görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda PKK/YPG'li terörist olduğu belirlenen şahıs Jandarma'ya teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/79QJbFQrOp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2021