05 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG'li 1 teröristin yakalandığını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa/Suruç'ta görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda PKK/YPG'li terörist olduğu belirlenen şahıs jandarmaya teslim edildi" denildi.

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