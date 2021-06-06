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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 gün içinde 6 kritik toplantı

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Haziran’da ABD Başkanı ile ’de yapacağı görüşmeden sonra yoğun bir diplomasi trafiğine giriyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 gün içinde 6 kritik toplantı
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Dünya, haziran ayının ikinci yarısında insani ve girişimci diplomasi anlayışıyla bölgesindeki her meselede haktan yana olan Türkiye ile ilişkilerini yeniden gündemine alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı 'ın ilk yüz yüze görüşmesi günler öncesinde dünya basınında manşete taşınırken, Başkan Erdoğan'ın başta terör örgütü YPG/PKK'ya verilen destek, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD tarafından himaye edilmesi ve sözde Ermeni soykırım iddialarına ilişkin düşüncelerini Biden'a iletmesi öngörülüyor.

Pozitif gündeme ilişkin olarak da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve 100 milyar dolarlık ticaret hacminin görüşülmesi bekleniyor. Kritik görüşmenin akabinde haziran ayı bitmeden başta olmak üzere -Batı ilişkilerinin geleceğine ilişkin konuların ele alınacağı 5 toplantı daha gerçekleştirilecek.

Biden, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin hemen ardından 15 Haziran'da (AB) yönetimiyle 'de bir araya gelecek. Biden'ın AB liderleri ile toplantısında Erdoğan ile görüşmesinden çıkan olası sonuçlar ekseninde Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilerin de görüşüleceği öngörülüyor.

ANTALYA FORUMU
18 Haziran'da geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen ile dış politikanın kalbi Ankara'da atacak.

Çoğunluğu devlet başkanları ve dışişleri bakanları olmak üzere 40'tan fazla ülkeden katılımcı ile gerçekleştirilecek forumun açılış konuşmasını yapacak. Ardından 21 Haziran'da toplantısında Ukrayna krizi, , Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gibi konular gündemde olacak.

BERLİN KONFERANSI
İlki geçen yılın ocak ayında yapılan Konferansı'nın ikincisi 23 Haziran'da düzenlenecek. Ana gündemini genel seçimler ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi konularının oluşturacağı görüşmelerde Ankara'nın Libya'da istikrara verdiği katkı sürecek. 24 Haziran'daki 'nde de Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile AB'nin Türkiye ve ilişkileri masada olacak.

15 günde 6 kritik toplantı 15 GÜNDE 6 KRİTİK TOPLANTI

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