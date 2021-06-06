Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 gün içinde 6 kritik toplantı

Pozitif gündeme ilişkin olarak da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve 100 milyar dolarlık ticaret hacminin görüşülmesi bekleniyor. Kritik görüşmenin akabinde haziran ayı bitmeden Doğu Akdeniz başta olmak üzere Ankara-Batı ilişkilerinin geleceğine ilişkin konuların ele alınacağı 5 toplantı daha gerçekleştirilecek.