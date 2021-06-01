Başkan Erdoğan’dan Millet İttifakı’na anayasa sorusu! ''PKK ile mi milli anayasa yapacaksınız?’’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken Millet İttifakı’nın anayasa çalışmalarına ilişkin önemli ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan, Millet İttifakı’nın HDP ile yapılan müzakereler sonucu kemale erdirilmeye çalıştığı Anayasa görüşmeleriyle ilgili, ‘’Dağdaki PKK’lı ile mi milli anayasa yapacaksınız? O PKK’lının uzantılarıyla mı bir anayasa metni hazırlayacaksınız?’’ sorusunu sordu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan; CHP, İYİ Parti ve HDP'nin başını çektiği Millet İttifakı ile ilgili önemli hususlara değindi.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
''Şunu bir defa çok açık, rahatlıkla söylemem lazım. Millet İttifakı neyi neyle yapacak? Kimi kiminle bir araya getirecek? Veya hazırlayacakları bir anayasa metni nasıl ortaya çıkacak? Düşündürücüdür. Çünkü bunların anayasa metni hazırlığında millilik olmayacak, yerlilik de hiç olmayacak.
''DAĞDAKİ PKK'LI İLE Mİ ANAYASA HAZIRLAYACAKSINIZ''
Çok açık ve net olarak söylemem lazım; Dağdaki PKK'lı ile mi milli anayasa yapacaksınız? O PKK'lının uzantılarıyla mı bir anayasa metni hazırlayacaksınız? Bu milletin anayasası dediğiniz zaman bunun bir defa milli, yerli boyutunun olması şart çünkü bu millet kendisi için milli ve yerli bir anayasa ister. Gayrımilli istemez. Bunu da zaten çalışmalar esnasında çok açık ve net görmek mümkün olacak.
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