01 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan’dan Millet İttifakı’na anayasa sorusu! ''PKK ile mi milli anayasa yapacaksınız?’’

Başkan Erdoğan’dan Millet İttifakı’na anayasa sorusu! ''PKK ile mi milli anayasa yapacaksınız?’’

Başkan , katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken ’nın anayasa çalışmalarına ilişkin önemli ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan, Millet İttifakı’nın ile yapılan müzakereler sonucu kemale erdirilmeye çalıştığı Anayasa görüşmeleriyle ilgili, ‘’Dağdaki PKK’lı ile mi milli anayasa yapacaksınız? O PKK’lının uzantılarıyla mı bir anayasa metni hazırlayacaksınız?’’ sorusunu sordu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Millet İttifakı’na anayasa sorusu! ''PKK ile mi milli anayasa yapacaksınız?’’

Başkan ; , ve 'nin başını çektiği ile ilgili önemli hususlara değindi.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

''Şunu bir defa çok açık, rahatlıkla söylemem lazım. Millet İttifakı neyi neyle yapacak? Kimi kiminle bir araya getirecek? Veya hazırlayacakları bir anayasa metni nasıl ortaya çıkacak? Düşündürücüdür. Çünkü bunların anayasa metni hazırlığında millilik olmayacak, yerlilik de hiç olmayacak.

Başkan Erdoğan’dan Millet İttifakı’na anayasa sorusu! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLET İTTİFAKI'NA ANAYASA SORUSU!

''DAĞDAKİ PKK'LI İLE Mİ ANAYASA HAZIRLAYACAKSINIZ''

Çok açık ve net olarak söylemem lazım; Dağdaki PKK'lı ile mi milli anayasa yapacaksınız? O PKK'lının uzantılarıyla mı bir anayasa metni hazırlayacaksınız? Bu milletin anayasası dediğiniz zaman bunun bir defa milli, yerli boyutunun olması şart çünkü bu millet kendisi için milli ve yerli bir anayasa ister. Gayrımilli istemez. Bunu da zaten çalışmalar esnasında çok açık ve net görmek mümkün olacak.

MGK yarın toplanıyor! MGK YARIN TOPLANIYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA