YPG/PKK, zorla silah altına alınmak istemeyen Münbiç halkına ateş açtı!

Terör örgütü YPG/PKK'nın 2016 yılından bu yana işgalindeki Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan Münbiç'te halk, çocuklarının zorla silah altına alınmasını istemiyor.

Bu sebeple yüzde 99'u Arap olan Münbiç ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını silah altına alma bahanesiyle alıkoyan örgütü protesto etmek için bir araya geldi.

YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep yolu üzerindeki YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe verdi.