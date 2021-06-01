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YPG/PKK, zorla silah altına alınmak istemeyen Münbiç halkına ateş açtı!

Son dakika haberleri... Batı destekli YPG/PKK, coğrafyasında kan dökmeye devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki ’nin iline bağlı ilçesinde teröristlerin, zorla silah altına alma uygulamasına karşı çıkarak protesto düzenleyen halka ateş açması sonucu 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2021
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YPG/PKK, zorla silah altına alınmak istemeyen Münbiç halkına ateş açtı!

Terör örgütü YPG/PKK'nın 2016 yılından bu yana işgalindeki 'nin batı yakasında bulunan 'te halk, çocuklarının zorla silah altına alınmasını istemiyor.

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Bu sebeple yüzde 99'u Arap olan Münbiç ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını silah altına alma bahanesiyle alıkoyan örgütü protesto etmek için bir araya geldi.

YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, yolu üzerindeki YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe verdi.

Halk, gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkeklere bir yıl civarında sürelerle, sözde zorunlu askerlik uygulaması dayatıyor. Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, (), , , , , ve bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.

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