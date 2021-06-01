YPG/PKK, zorla silah altına alınmak istemeyen Münbiç halkına ateş açtı!
Son dakika haberleri... Batı destekli YPG/PKK, Müslüman coğrafyasında kan dökmeye devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde teröristlerin, zorla silah altına alma uygulamasına karşı çıkarak protesto düzenleyen halka ateş açması sonucu 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın 2016 yılından bu yana işgalindeki Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan Münbiç'te halk, çocuklarının zorla silah altına alınmasını istemiyor.
Bu sebeple yüzde 99'u Arap olan Münbiç ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını silah altına alma bahanesiyle alıkoyan örgütü protesto etmek için bir araya geldi.
YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep yolu üzerindeki YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe verdi.
Halk, gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.
Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkeklere bir yıl civarında sürelerle, sözde zorunlu askerlik uygulaması dayatıyor. Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.
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