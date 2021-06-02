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Son dakika: Mahmur’a operasyon olacak mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de anlattı | PKK için neden önemli?

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında " ’u temizlemezse biz temizleriz, başka çıkış yok” ifadelerini kullanarak Mahmur'a sinyali verdi. Peki Mahmur PKK için neden önemli? Mahmur'a operasyon olacak mı? için ne ifade ediyor? Öğretim Üyesi , canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Karşı karşıya kaldığımız terörün hem ideolojik hem de insan kaynağı olarak en önemli yerlerin başında Mahmur var!" dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Son dakika: Mahmur’a operasyon olacak mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de anlattı | PKK için neden önemli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında "Birleşmiş Milletler Mahmur'u temizlemezse biz temizleriz, başka çıkış yok" ifadelerini kullanarak 'a sinyali verdi. Peki Mahmur PKK için neden önemli? Mahmur'a operasyon olacak mı? Sincar için ne ifade ediyor? Öğretim Üyesi , canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Mahmur kampı zaten en başından beri PKK'nın terörist kaynağı anlamında ve ideolojik anlamda yuvalandığı bir yer. Orayı himayesindeki BM tarafından kurulmuş olan bu alanın 1998'de kurulmuştu yanlış hatırlamıyorsam o günden bugüne oradaki yaşayan insanları Kürt kardeşlerimizi PKK ideolojisiyle yetiştirip tamamıyla onların etkisi altında onlar tarafından yönetiliyor.

BM ŞEMSİYESİ ALTINDA GİZLİYORLAR

Bunu ısrarla gizliyorlar ve saklıyorlar BM şemsiyesi altında. Karşı karşıya kaldığımız terörün hem ideolojik hem de insan kaynağı olarak en önemli yerlerin başında Mahmur var!

MAHMUR SADECE MAHMUR DEMEK DEĞİL

Başarılabilirse illa ki silahlı harekattan bahsetmiyorum çünkü BM'nin istismar edildiği bir fotoğraf var. Mahmur sadece Mahmur demek değil aslında aynı zamanda Sincar'dır. Askeri açıdan Mahmur'a karşı yapılacak bir olası etki aynı zamanda Sincar'a yapılacak bir etki demek.

Başkan Erdoğan'dan Mahmur'a operasyon sinyali BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MAHMUR'A OPERASYON SİNYALİ

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