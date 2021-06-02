Son dakika: Mahmur’a operasyon olacak mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de anlattı | PKK için neden önemli?
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında "Birleşmiş Milletler Mahmur’u temizlemezse biz temizleriz, başka çıkış yok” ifadelerini kullanarak Mahmur'a operasyon sinyali verdi. Peki Mahmur PKK için neden önemli? Mahmur'a operasyon olacak mı? Sincar için ne ifade ediyor? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Karşı karşıya kaldığımız terörün hem ideolojik hem de insan kaynağı olarak en önemli yerlerin başında Mahmur var!" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında "Birleşmiş Milletler Mahmur'u temizlemezse biz temizleriz, başka çıkış yok" ifadelerini kullanarak Mahmur'a operasyon sinyali verdi. Peki Mahmur PKK için neden önemli? Mahmur'a operasyon olacak mı? Sincar için ne ifade ediyor? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Mahmur kampı zaten en başından beri PKK'nın terörist kaynağı anlamında ve ideolojik anlamda yuvalandığı bir yer. Orayı BM himayesindeki BM tarafından kurulmuş olan bu alanın 1998'de kurulmuştu yanlış hatırlamıyorsam o günden bugüne oradaki yaşayan insanları Kürt kardeşlerimizi PKK ideolojisiyle yetiştirip tamamıyla onların etkisi altında onlar tarafından yönetiliyor.
BM ŞEMSİYESİ ALTINDA GİZLİYORLAR
Bunu ısrarla gizliyorlar ve saklıyorlar BM şemsiyesi altında. Karşı karşıya kaldığımız terörün hem ideolojik hem de insan kaynağı olarak en önemli yerlerin başında Mahmur var!
MAHMUR SADECE MAHMUR DEMEK DEĞİL
Başarılabilirse illa ki silahlı harekattan bahsetmiyorum çünkü BM'nin istismar edildiği bir fotoğraf var. Mahmur sadece Mahmur demek değil aslında aynı zamanda Sincar'dır. Askeri açıdan Mahmur'a karşı yapılacak bir olası etki aynı zamanda Sincar'a yapılacak bir etki demek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Detaylar açıklandı! Telafi eğitim nasıl olacak? MEB 2021 telafi eğitimi ne zaman başlayacak, bitecek?
- Karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?
- Emekliye büyük müjde! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük, en yüksek...
- Kritik hafta! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?
- Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! 2 Haziran Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
- 6 Haziran LGS iptal mi, ertelendi mi? 2021 LGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? Lise sınavı ne zaman?
- Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...
- Beklenen ipucu çıkageldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- EDHO'da sezon finali beklenirken kahreden paylaşım! Oktay Kaynarca yürekleri dağladı...
- Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?
- Tadı damakta, ayrılığı hüzünlü bıraktı! Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşanacak! Psikolojiler yerle bir olacak...