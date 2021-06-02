Son dakika: Mahmur’a operasyon olacak mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de anlattı | PKK için neden önemli?

Mahmur kampı zaten en başından beri PKK'nın terörist kaynağı anlamında ve ideolojik anlamda yuvalandığı bir yer. Orayı BM himayesindeki BM tarafından kurulmuş olan bu alanın 1998'de kurulmuştu yanlış hatırlamıyorsam o günden bugüne oradaki yaşayan insanları Kürt kardeşlerimizi PKK ideolojisiyle yetiştirip tamamıyla onların etkisi altında onlar tarafından yönetiliyor.