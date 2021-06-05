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Suriyeli aşiretten flaş PKK çağrısı

PKK'nın saldırıları ve iç savaş nedeniyle 'ya göç eden Suriyeli Abraz aşiretinden flaş çağrı geldi. "Memleketimize dönmek istiyoruz" diyen aşiret üyeleri 'nun PKK'ya operasyon yönelik operasyonlar gerçekleştirmesini istedi

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Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Suriyeli aşiretten flaş PKK çağrısı

İç savaşın 11 yılı aşkın süredir sürdüğü vatanları Suriye'den 'ya göç eden üyeleri, vatanlarına dönmek için çağrıda bulundular. Abraz aşireti, PKK-YPG bölücü terör örgütünün elinde bulunan bölgelere harekat başlatılması çağrısında bulundu.

"MEMLEKETİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Aşiret adına açıklama yapan Abraz Aşireti reisi , Türk halkına ve Başkan 'a teşekkürlerini dile getirdi.

İşte o açıklama:

"MÜNBİÇ'İ PKK'NIN, YPG'NİN YAPTIĞI ZULÜMLERDEN KURTARMALIYIZ"

"Benim adıma, Abraz aşiretim adına, hem de Malatya'da yaşayan aşiretler adına açıklama yapıyorum. Bütün Suriye'deki kabilelere, Suriye Mili Ordu'suna 'e kavuşmak için, Münbiç'in özgürleşmesi için onlara çağrıda bulunuyorum. Münbiç'i PKK'nın, YPG'nin yaptığı zulümlerden kurtarmak, biz mazlumları kavuşturmak gerekiyor. Hepimiz haberleri takip ediyoruz, Münbiç çok sıkıntılı bir durumda. Hepimizi Münbiç'e kavuşturmak lazım. Buradaki mazlumları kavuşturmak lazım. 'ndan talebimiz, Rakka, , Münbiç ve bütün PKK'nın elindeki bölgelere hareket başlatsın. Mazlumların yuvalarına dönmeleri için. Burada yaşayan hem Türkmen kardeşlerimiz var, hem Arap kardeşlerimiz var, hem Kürt kardeşlerimiz var ve çeşit çeşit insanlar var. Bu insanlara PKK zulüm etti. PKK'yı destekleyen Arap devletleri baksınlar bu PKK'nın ne olduğunu, millete ne yaptığını düşünsünler ki desteklerini çeksinler. , Amerika, Avrupa devletleri yeter artık PKK'ya destek vermesin, buradaki mazlumlar kahırdan ölüyorlar. Esed aynı şekilde PKK'nın yaptığı gibi bize zulüm etti. Bütün devletleri çağırıyorum, Suriye halkı artık sıkıldı, yeter yanımızda durun geri memleketimize dönmek istiyoruz. Türkiye reisi sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bütün mazlumların yanında durdukları için" ifadelerini kullandı.

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