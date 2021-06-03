Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde, yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosikletle saldırmaya çalışan 1, güneyden sızma girişiminde bulunan 2 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.