03 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre (MSB), bölgesinde bomba yüklü motosikletle saldırmaya çalışan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde, yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosikletle saldırmaya çalışan 1, güneyden sızma girişiminde bulunan 2 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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