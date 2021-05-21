İYİ Parti'deki yasak aşk mağduru Ahmet Tilki konuştu: Kanlı pusu kurdular
Son dakika haberine göre; CHP'de yaşanan taciz skandalları gündeme damgasını vurmaya devam ederken geçen temmuzda Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan yasak aşk skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Elmalı ilçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, eski şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı iddia edilen aşka ilişkin HTS kayıtları ortaya çıktı.
Mahkeme dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, Başkan Öztürk'ün telefonla Sümeyra Tilki ile "3 bin 476 saniye" süren, 18 ayrı görüşme yaptığı ortaya çıktı.
HTS kayıtlarının Elmalı Cumhuriyet Savcılığı dosyasına ulaşmasının ardından Ahmet Tilki, domuz kurşunu ile saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı.
Hastanede tedavisine devam edilen Ahmet Tilki, "Ne kurşunu sıkarsanız sıkın, şikâyetimden vazgeçmiyorum. Beni susturmak için böyle bir kanlı pusu kurdular" dedi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Makam şoförü Ahmet T.'nin eşi Sümeyra T. ile uygunsuz görüntü paylaşımı ve yaşadığı yasak aşk ile gündeme gelen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yalanları bir bir ortaya çıkmıştı.
MANSUR YAVAŞ'IN AVUKATLARI
Başkan Öztürk'ün tanımadığını iddia ettiği Sümeyra T. ile birlikte olaylar sonrası aynı avukatlara vekalet verdikleri belirlendi. Başkan Öztürk'ün 10 Eylül'de, Sümeyra T.'nin ise 19 Ekim'de Ankara 63. Noterliği'nde Avukat Helin Menteşe ve Aşkın Demir'e vekalet verdikleri belirlendi.
Avukatlar Demir ve Menteşe'nin aynı hukuk bürosunda ortak olarak çalıştıkları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da avukatı olmaları dikkat çekti. Sümeyra T. ve Öztürk'ün birer ay arayla aynı avukatlara vekalet vermeleri ise Öztürk'ün "tanımıyorum" iddialarını yalanladı.
KOVUŞTURMAYA YER YOK
Öte yandan Sümeyra T.'nin, eşi Ahmet T. hakkında Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı 'Bilişim sistemine hukuka aykırı girme ve orada kalma' suçlaması ilgili 'Kovuşturmaya yer olmadığına dair' karar verildi.
Sümeyra T.'nin, email hesabına telefondan giriş yapıldığı ve bilgilerinin eşi tarafından ele geçirildiği yönündeki iddialarına karşı savcılığın yaptığı incelemede, olay tarihinde aynı evde yaşadıkları ve iddiaya söz konusu telefonun da ortak kullanıldığı tespit edildi. Bununla birlikte ortaya çıkan görüntülerin hukuka aykırı elde edilmediği de kanıtlanmış oldu.
İTİRAF GİBİ MESAJLAR
Antalya Elmalı'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk, makam şoförünün eşiyle yasak ilişkiye girdi. Kocası öğrenince de itiraf gibi mesajlar gönderdi. İşte o diyalog:
BAŞKAN BU NAMUS İŞİ!
Aldatılan şoför, Başkan Öztürk'e "İnsan aynı yerde ekmeğini yediği adama bunu yapmaz. Ben bunu sana yapsam öldürürsün. Bu namus işi" diye isyan ettiği anlaşıldı.
İLİŞKİYE AİT İPUÇLARI
Antalya Elmalı İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşk skandalında yeni iddialar ortaya çıktı.
Öztürk ile şoförü Tilki arasındaki itiraf gibi WhatsApp yazışmalarında ilişkiye ait ipuçları yer aldı:
H. Ö: Tamam sana her şeyi anlatayım ama senin sandığın gibi bir şey yok.
A. T: Anlat yüz yüze konuşalım.
H. Ö: Mesajları son ana kadar sen atıyorsun diye attım. Konuşacağız.
A. T: Telefonla konuşmalar var bir sürü.
H. Ö: Sonra o.
A. T: O yanlış bir şey yapsa senin uyarman lazım. Nikahımızı kıydın düğünümüzü.
H. Ö: Bak ben sana yamuk yapmam, hele sana.
A. T: İnsan aynı yerde ekmeğini yediği adama bunu yapmaz. Ben bunu sana yapsam öldürürsün. Bu namus işi.
PARA İSTEMEDİM
Sümeyra Tilki Balcı'nın, "Ahmet'in Başkan Öztürk'ten 1 milyon lira istediğini duydum" iddiasını yanıtlayan Tilki, "Asla böyle bir şey olmadı" dedi.
HALİL ÖZTÜRK'ÜN YASAK İLİŞKİSİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Skandal, makam şoförü Tilki'nin, noter kanalıyla gönderdiği istifa ihbarnamesiyle ortaya çıkmıştı. SABAH, Başkan Öztürk'ün makam Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşkın buluşma görüntülerine de ulaştı.
Buluşmaya önce Halil Öztürk, kendi özel aracıyla geliyor. Ardından da Başkan Öztürk'ün WhatsApp'tan konum atarak, "Aşkım, yan yana 2 bina. B. Blok. Kat.4" diye adres tarifi de verdiği Sümeyye Tilki taksi ile geliyor.
İki sevgilinin geçtiğimiz 2 Haziran'daki buluşma görüntüleri, bölgede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydediliyor. Sümeyra Tilki, taksiyle, Başkan Öztürk ise özel aracıyla geldi.
'BOŞANMA DAVASI AÇTIM'
SABAH Antalya Haber Müdürü İbrahim Okumamış'ın ulaştığı Sümeyye Tilki ise iddiaları reddetti. Evlendikten sonra Ahmet Tilki'nin de bir kadınla yasak ilişkisini tespit ettiğini öne süren Tilki, 7 ay önce boşanma davası açtığını söyledi.
Ahmet Tilki ile evlendikten 3 ay sonra evde 3 telefon, 4 USB, hard disk ve bunlarda kayıtlı birçok mesaj ile ses kaydı yakaladığını iddia eden Sümeyra Tilki, "Evli ve 2 kız annesi bir kadınla Ahmet'in yasak ilişkisini tespit ettim. Ne olduysa bundan sonra oldu. Bana kapandığını söyledi. Korkusundan bana sürekli baskı ve şiddet uygulamaya başladı. Boşanmak istedim ama kesinlikle boşanmayacağını söyledi. İşin içine siyasiler girdi ve olayın akışı değişti" iddialarında bulundu.
Ahmet Tilki'nin, Başkan Halil Öztürk'ten 1 milyon lira para istediğini duyduğunu da öne süren Tilki, WhatsApp görüşmelerinin foto montaj, çıplak fotoğrafın ise kendisine ait olduğunu ve Ahmet Tilki ile "eğlence olsun" diye çektiklerini iddia etti.
'NİKÂHLARINI BEN KIYDIM'
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise yerel internet sitesi "antalyahaberal.com" a yaptığı açıklamada, Ahmet Tilki'nin disiplin sorunu olduğunu iddia ederek, şüpheli hareketleri üzerine temmuz ayı başlarında yaptırdığı aramada, makam koltuğunun altında ve otomobilinde kendi oturduğu bölümün önünde, internet ortamından satılan amatör iki dinleme cihazı bulduğunu öne sürdü.
10 Temmuz'da iş akdini sonlandırdığı Tilki'nin, eşini de kullanarak kendisine bel altı iftira attığını öne süren Öztürk, "Nikâhlarını ben kıydım. Zaten eşi ilk bir kaç ay sonra kavga etmişler ve ayrılmışlar" dedi.
WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile şoförünün eşinin WhatsApp konuşmaları da o dönemde ortaya çıkmıştı.
MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile uygunsuz görüntü paylaşımı ve yaşadığı ahlaksız ilişki ile gündeme gelen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile ilgili birçok gelişme yaşanmıştı.
SÜMEYRA TİLKİ OLAYI İNKAR ETMİŞTİ
Skandal Türkiye gündemine otururken, Sümeyra Tilki ilk olarak olayı inkar etmiş, sonrasında ise ikilinin mesajlaşmaları ortaya çıkmıştı. Öte yandan Sümeyra Tilki'nin, eşi Ahmet Tilki hakkında Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı 'Bilişim sistemine hukuku aykırı girme ve orada kalma' suçlamayla ilgili 'Kovuşturmaya yer olmadığına dair' karar verildi.
TELEFONUN ORTAK KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ
Sümeyra Tilki'nin email hesabına telefondan giriş yapıldığı ve bilgilerinin eşi tarafından ele geçirildiği yönündeki iddialarına karşı savcılığın yaptığı incelemede, olay tarihinde aynı evde yaşadıkları ve iddiaya söz konusu telefonunda ortak kullanıldığı tespit edildi. Bununla birlikte ortaya çıkan görüntülerin hukuka aykırı elde edilmediği de kanıtlanmış oldu.
"MALUM YILIN AŞKI"
Sümeyra Tilki'nin boşanma davası devam ederken telefonun whatsapp bölümünde "E malum yılın aşkı! Sevdiceğim ayarladı. Onu da görebildin mi bari", annesinin ise kendi telefonundan "Senin gibilere iki boynuzlu katıksız g.vt denir" ve "Ayyyy sana da ne güzel yakışmış ooooo boynozlar" paylaşımı dudak uçuklattı.
"NAMUSUM VE ONURUMLA OYNAMAYA DEVAM EDİYORLAR"
Olayın mağduru Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün eski makam şoförü Ahmet Tilki, bu paylaşımları da açılan davalarda delil olarak kullanacağını söyledi. Tilki, "Namusum ve onurumla oynamaya devam ediyorlar. Adalet önünde hesabını verecekler" demekle yetindi.
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