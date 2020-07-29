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Makam şoförünün eşiyle yasak aşk yaşayan İYİ Partili Halil Öztürk'ten itiraf gibi mesajlar

'nın İYİ  Başkanı , makam şoförünün eşiyle  girdi. Kocası öğrenince de itiraf gibi mesajlar gönderdi.

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Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Makam şoförünün eşiyle yasak aşk yaşayan İYİ Partili Halil Öztürk'ten itiraf gibi mesajlar

'nın İYİ Başkanı , makam şoförünün eşiyle girdi. Kocası öğrenince de itiraf gibi mesajlar gönderdi. İşte o diyalog:

BAŞKAN BU NAMUS İŞİ!

Aldatılan şoför, Başkan Öztürk'e "İnsan aynı yerde ekmeğini yediği adama bunu yapmaz. Ben bunu sana yapsam öldürürsün. Bu namus işi" diye isyan ettiği anlaşıldı.

İLİŞKİYE AİT İPUÇLARI

Elmalı İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi ile yaşadığı yasak aşk skandalında yeni iddialar ortaya çıktı.

Öztürk ile şoförü Tilki arasındaki itiraf gibi WhatsApp yazışmalarında ilişkiye ait ipuçları yer aldı:

H. Ö: Tamam sana her şeyi anlatayım ama senin sandığın gibi bir şey yok.

A. T: Anlat yüz yüze konuşalım.

H. Ö: Mesajları son ana kadar sen atıyorsun diye attım. Konuşacağız.

A. T: Telefonla konuşmalar var bir sürü.

H. Ö: Sonra o.

A. T: O yanlış bir şey yapsa senin uyarman lazım. Nikahımızı kıydın düğünümüzü.

H. Ö: Bak ben sana yamuk yapmam, hele sana.

A. T: İnsan aynı yerde ekmeğini yediği adama bunu yapmaz. Ben bunu sana yapsam öldürürsün. Bu namus işi.

PARA İSTEMEDİM

Sümeyra Tilki Balcı'nın, "Ahmet'in Başkan Öztürk'ten 1 milyon lira istediğini duydum" iddiasını yanıtlayan Tilki, "Asla böyle bir şey olmadı" dedi. (Takvim)

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