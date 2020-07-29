Makam şoförünün eşiyle yasak aşk yaşayan İYİ Partili Halil Öztürk'ten itiraf gibi mesajlar

Öztürk ile şoförü Tilki arasındaki itiraf gibi WhatsApp yazışmalarında ilişkiye ait ipuçları yer aldı:



H. Ö: Tamam sana her şeyi anlatayım ama senin sandığın gibi bir şey yok.



A. T: Anlat yüz yüze konuşalım.



H. Ö: Mesajları son ana kadar sen atıyorsun diye attım. Konuşacağız.



A. T: Telefonla konuşmalar var bir sürü.



H. Ö: Sonra o.



A. T: O yanlış bir şey yapsa senin uyarman lazım. Nikahımızı kıydın düğünümüzü.



H. Ö: Bak ben sana yamuk yapmam, hele sana.



A. T: İnsan aynı yerde ekmeğini yediği adama bunu yapmaz. Ben bunu sana yapsam öldürürsün. Bu namus işi.