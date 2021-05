PKK elebaşı Cemil Bayık yaşadığı korkuyu itiraf etti

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyon, örgüt içinde şok etkisi yaratırken, teröristbaşı Cemil Bayık ile diğer elebaşlarını da her an MİT operasyonuyla öldürülme korkusu sardı.