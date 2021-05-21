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PKK elebaşı Cemil Bayık yaşadığı korkuyu itiraf etti

haberine göre; Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden 'in öldürüldüğü operasyon, örgüt içinde şok etkisi yarattı. Terör örgütü elebaşlarından , yaşadıkları korkuyu "MİT Kuzey Irak’ta çok önemli kadrolarımızı vurdu. İstihbaratı verenlerin kim olduğunu çözemedik" sözleriyle itiraf etti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.05.2021
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PKK elebaşı Cemil Bayık yaşadığı korkuyu itiraf etti

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden 'in öldürüldüğü operasyon, örgüt içinde şok etkisi yaratırken, teröristbaşı ile diğer elebaşlarını da her an MİT operasyonuyla öldürülme korkusu sardı.

PKK elebaşları yurt içinde ve sınır ötesinde teker teker öldürülmeleri nedeniyle saklandıkları inlerinden çıkamaz hale geldi.



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