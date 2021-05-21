PKK elebaşı Cemil Bayık yaşadığı korkuyu itiraf etti
Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyon, örgüt içinde şok etkisi yarattı. Terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık, yaşadıkları korkuyu "MİT Kuzey Irak’ta çok önemli kadrolarımızı vurdu. İstihbaratı verenlerin kim olduğunu çözemedik" sözleriyle itiraf etti.
Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyon, örgüt içinde şok etkisi yaratırken, teröristbaşı Cemil Bayık ile diğer elebaşlarını da her an MİT operasyonuyla öldürülme korkusu sardı.
PKK elebaşları yurt içinde ve sınır ötesinde teker teker öldürülmeleri nedeniyle saklandıkları inlerinden çıkamaz hale geldi.
TURUNCU LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA
İÇIŞLERI Bakanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs'ta bir operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve terör listesinde 1 milyon lira ödülle "TURUNCU" kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edildi.
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