İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün skandal aşkına sahip çıktılar

Olayın tüm belgelerinin ortaya çıkmasına rağmen hâlâ komplo diretmesine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "İstifa etseniz, hem daha samimi ve davanın selameti açısından daha hayırlı olur. Nüfuzunuzu kullanarak olayların akışını değiştirme şansınız çok yüksek. Gerçi burası Japonya değil. Ben ne anlatıyorum?, Buluşma görüntülerin ortaya çıktı daha hâlâ komplo diyorsun. Böyle yalakalar böyle olaylarda ortaya çıkar. Karşı tarafın anlattıkları bu olayın iftira olmadığının net belgeleridir. Bırakın yalama olaylarını" gibi yorumlarda bulundu.