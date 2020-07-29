29 Temmuz 2020, Çarşamba
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İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün skandal aşkına sahip çıktılar

Makam şoförünün eşiyle yasak aşk yaşayan İYİ  Başkanı ’e, il ve ilçe başkanları sahip çıktı. Genel Başkan Akşener ise dün de sessizliğini korudu. Grup toplantısından ayrılırken de gazetecilerin sorularını cevaplamadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün skandal aşkına sahip çıktılar

'ın manşetten duyurduğu, İYİ Başkanı 'ün yasak aşkı, 'nin gündemine oturdu. Makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi 'yle yaşadığı birliktelik ortaya çıkan Başkan Öztürk'e partisinin dört koldan sahip çıkması, sosyal medyada tepki çekti. İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, olayı komplo ve üzerlerine leke atma çalışması olarak niteleyerek, "İYİ Parti İl Başkanlığı olarak Belediye başkanımızın yanındayız" açıklamasında bulundu. Elmalı İlçe Başkanı Üzeyir Altın da, olayı komplo olduğunu öne süren bir açıklama yaptı.

'HÂLÂ MI KOMPLO'

İYİ Parti Genel Başkanı ile parti yönetimi ise dün de sessizliğini korudu. İYİ Parti il ve ilçe başkanlıklarının yaptığı açıklamalar ile Halil Öztürk'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara tepki yağdı.

Olayın tüm belgelerinin ortaya çıkmasına rağmen hâlâ komplo diretmesine tepki gösteren kullanıcıları, "İstifa etseniz, hem daha samimi ve davanın selameti açısından daha hayırlı olur. Nüfuzunuzu kullanarak olayların akışını değiştirme şansınız çok yüksek. Gerçi burası değil. Ben ne anlatıyorum?, Buluşma görüntülerin ortaya çıktı daha hâlâ komplo diyorsun. Böyle yalakalar böyle olaylarda ortaya çıkar. Karşı tarafın anlattıkları bu olayın iftira olmadığının net belgeleridir. Bırakın yalama olaylarını" gibi yorumlarda bulundu.

AKŞENER SORULARDAN KAÇTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Elmalı Belediye Başkanı'nın yasak aşk skandalıyla ilgili sessizliğini sürdürüyor. Akşener, dünkü grup toplantısında kadına şiddeti eleştirirken, 'ni savundu ama aşk skandalına ilişkin bir cümle dahi söylemedi. Grup toplantısından ayrılırken de gazetecilerin sorularını cevaplamadı.

Türkiye, SABAH'ın gündeme getirdiği Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförünün eşi Sümeyra Tilki arasındaki aşk skandalıyla çalkalanırken Meral Akşener, dünkü grup konuşmasında da olayı görmezden geldi. Kadına şiddetle ilgili erkekleri uyaran Akşener, "Bu sözlere kulak verin. Bu sözlere anneniz, kızınız, eşiniz, sevdikleriniz için kulak verin. Kadınların, erkeklere güvenemediği bir dünya, kıyamet alametidir. Kadınının yanında duracak mertliği göstermemek Türk töresine yakışmaz. Kadınlarımız, kendini güvende hissetmiyor, kadınlarımız, evlatlarımız tedirgin" diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi'ni savunan Akşener, sözleşmeden çekilme yerine maddelerin uygulanması gerektiğini ileri sürdü. Akşener grup toplantısından ayrılırken de gazetecilerden soru almadı. Soruları yanıtsız bırakan Akşener, Meclis kulisinden hızla uzaklaştı. (Sabah)

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