21 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in her hareketi olay

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in her hareketi olay

Son dakika haberine göre; Belediyesi Meclis toplantısında yaşananlar CHP'nin Demokrasi anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Daha önce öğretmenlere hakaret eden, mobbing uygulayan, lağım sularını dereye salan bu kez de mecliste üyelerin mikrofonlarını kapattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2021
ABONE OL
CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in her hareketi olay

CHP'li Belediye Başkanı daha önce, sözleşmesi üzerinden öğretmen ve polislere hakaret etmiş, mevcut arıtma tesisini kapatarak şehrin lağım sularını derelere salmış ve dev ay-yıldız simgesini kaldırtmıştı.

Şahin bu kez de meclis üyelerine karşı hakaretleri ve uyguladığı psikolojik baskıyla gündeme geldi. Meclis toplantısında söz alan üyelerini konuşturmayan Şahin, kendisine soru soran bazı meclis üyelerinin mikrofonlarını kapattırdı.

Belediyenin yasal olmadan uyguladığı inşaat atığı ve moloz atıklarından ücret alması konusunu Meclise taşıyan grup sözcüsü , Başkan Şahin'e sorular yöneltmek istedi.

Kendisine söz veren Şahin, soruların inşaat ve moloz atıklarıyla ilgili olduğunu anlayınca da, "gündemden uzaklaşmayalım" diyerek Çetin Kaya'yı susturmak istedi. Halkın sözcüsü olduklarını ve vatandaşın sorularını meclise taşıdıklarının altını çizen Kaya'nın soru sormaya devam etmesi üzerine "Sus artık. Ben sus deyince susacaksın. Tamam yeter kapatın mikrofonu" diyerek söz hakkı tanımadı.

Cumhur İttifakı Meclis üyeleri olarak her toplantıda aynı sorunu defalarca yaşadıklarını ve hiçbir şekilde soru sorma ve eleştiride bulunma hakkını kullanamadıklarını dile getiren Çetin Kaya, "Sayın Şahin bunu sürekli yapıyor. Bizler halkın kendilerini temsil etmek için mecliste bulunan sözcüleriz. Ama Başkan Şahin, buna hiçbir şekilde müsaade etmiyor" dedi.

Çerkesleri Yunan ile bir tuttu! Tepkiler çığ gibi ÇERKESLERİ YUNAN İLE BİR TUTTU! TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
CHP'li belediye başkanından öğretmenlere ve polislere hakaret CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖĞRETMENLERE VE POLİSLERE HAKARET
CHP’li başkandan şehitlere saygısızlık CHP'Lİ BAŞKANDAN ŞEHİTLERE SAYGISIZLIK
Çerkesleri Yunan ile bir tuttu! Tepkiler çığ gibi ÇERKESLERİ YUNAN İLE BİR TUTTU! TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA