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Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Serbest bırakılan Rana Azap için savcılık harekete geçti

Son dakika haberine göre; borsası soruşturması kapsamında gözaltına alınan şirketin finans uzmanı 'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Serbest bırakılan Rana Azap için savcılık harekete geçti

borsası soruşturması kapsamında gözaltına alınan şirketin finans uzmanı 'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin Thodex hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbarı üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Savcılık, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen finans uzmanı Rana Azap'ın adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Savcılıkça salıverme kararı veren Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen talep yazısında, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

SÜREÇ
Thodex soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari finans uzmanı Rana Azap 18 Mayıs'ta 'de yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

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