Son dakika: Bakan Yanık'tan KADES açıklaması

KADES hakkında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "KADES'i hizmete girdiği Mart 2018'den Nisan 2021 sonuna kadar 2 milyon 226 bin 465 kişi indirdi, 125 bin 47 ihbar yapıldı" ifadelerine yer verdi.

KADES UYGULAMASINDA 1 MİLYON İNDİRME HEDEFİ AŞILDI



İçişleri Bakanlığınca kadınların tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabilmeleri için kullanıma sunulan ve 1 milyon indirme hedefi belirlenen Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasında indirme sayısı 1 milyon 174 bine ulaştı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, KADES uygulamasına ilişkin kullanım verileri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

KADES uygulamasıyla, kadınların sadece fiziksel şiddet anında değil, cinsel saldırı, taciz, takip gibi diğer tehlikeli durumlarda da yardım çağrısında bulunabildikleri belirtilen açıklamada, Bakanlığın, KADES'in kadınlar arasında bilinirliğinin artması için 16 Kasım'da kampanya ve tanıtım faaliyeti seferberliği başlattığı ve 1 milyon indirme hedefi belirlediği hatırlatıldı.