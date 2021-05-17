Thodex vurgununda flaş gelişme: İlk işlem yapıldı

NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Thodex'in 10 adet alacaklı olduğu dosyası var. O dosyalardan 6 tanesi İstanbul Adalet Sarayı'nda icra dairelerinde, 4 tanesi ise İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndaki icra dairelerinde.

Alacaklı olduğu dosyalara Avukat Sinan Keskin alacaklı talebinde bulundu. O talep kabul edildi. Eşya tespitleri gerçekleştiriliyor. Tespitlerin ardından icra işlemi gerçekleştirilecek.