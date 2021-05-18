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Son dakika: Thodex vurgununda yeni gelişme! 3 kritik isimden biri olan Rana Azap yakalandı

Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli yakalandı. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu.

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Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: Thodex vurgununda yeni gelişme! 3 kritik isimden biri olan Rana Azap yakalandı

Kripto para borsası 'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli yakalandı.

Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu.

Azap'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.


Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer kritik 3 isim olarak aranıyordu.

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