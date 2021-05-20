Son dakika: İsrail'in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırıları incelenecek!
Son dakika haberleri... TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda önerge ile Filistin Alt Komisyonu kuruldu. İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırıları incelenecek.
GÜNDEM DHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail'in Filistin'deki katliamlarına karşı harekete geçti.
İsrail'in Filistinlilere yönelik ayrımcılık politikalarını görüşmek için toplanan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na önerge sunuldu.
İSRAİL'İN İNSANLIK DIŞI SALDIRILARI İNCELENECEK
Önerge ile Filistin Alt Komisyonu kurulması talebi oy birliğiyle kabul edildi.
Komisyonda, İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıları incelenecek.