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Son dakika: İsrail'in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırıları incelenecek!

Son dakika haberleri... ’nda önerge ile kuruldu. ’in ’e yönelik insanlık dışı saldırıları incelenecek.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika: İsrail'in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırıları incelenecek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail'in Filistin'deki katliamlarına karşı harekete geçti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik ayrımcılık politikalarını görüşmek için toplanan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na önerge sunuldu.

İSRAİL'İN İNSANLIK DIŞI SALDIRILARI İNCELENECEK

Önerge ile Filistin Alt Komisyonu kurulması talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyonda, İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıları incelenecek.

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