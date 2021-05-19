Son dakika | İşte terörist Sofi Nurettin'in 30 yıllık kanlı geçmişi!

DEMİRTAŞ'LA GİZLİ 6,5 SAAT TOPLANTI

Murat Karayılan'ın çağrısıyla korumalarıyla Kandil'e geçen Sofi, Fehman Hüseyin ile Murat Karayılan arasındaki iktidar mücadelesi nedeniyle yapılan sözde genişletilmiş HPG Konferansıyla Bahoz Erdal'ın yerine geçerek PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin genel sorumlusu oldu. 2014 yılında Kandil'e giden HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile çadırda 6,5 saat gizli bir toplantı yaptı ve örgütün bu döneme ilişkin taktik ve stratejilerini içeren bilgileri Abdullah Öcalan'a aktarmak üzere Demirtaş'a iletti. Murat Karayılan liderliğinde beş kişilik sözde Halk Savunma Merkezi Kuzey Sevk İdare Komutanlığı yapılanmasını oluşturması üzerine Sofi, bu kez Suriye'nin Kuzeyindeki PYD-YPG'nin başına geçti.