19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı, Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Dönem Başkanı olması çerçevesinde Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Ayrıca görüşmede, Yukarı Karabağ'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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