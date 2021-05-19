Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı, Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Dönem Başkanı olması çerçevesinde Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Ayrıca görüşmede, Yukarı Karabağ'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.