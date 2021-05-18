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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sofi Nurettin açıklaması! "Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşılarına"

İçişleri Bakanı yaptığı son dakika açıklamasında PKK mensubu "" kod isimli teröristin öldürülmesine yönelik "Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşılarına" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sofi Nurettin açıklaması! Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşılarına

İçişleri Bakanı , terör örgütü PKK mensubu "" kod isimli teröristin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatını () ve Türk Silahlı Kuvvetlerini tebrik etti.

Soylu, terör örgütü PKK'nın genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli terörist 'in etkisiz hale getirilmesine ilişkin Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Türkiye'nin kararlı duruşu, Başkomutanımızın iradesiyle KCK Rojava/Suriye Genel Sorumlusu YPG/YPJ Suriye Sorumlusu PKK Merkez Komitesi Üyesi HPG Askeri Konsey Üyesi Sofi Nurettin etkisiz. Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşılarına. Tebrikler MİT ve TSK."

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