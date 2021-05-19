Terörist Sofi Nurettin'e operasyonda dikkat çeken ayrıntı: Sırada Murat Karayılan ve Cemil Bayık teorisyenler var

"OPERASYON BU AÇIDAN ÖNEMLİ"

ABD iddialarına göre; YPG ile PKK'nın bağlantısı yok. Halbuki YPG'nin bu sözde Suriye Sorumlusu Irak'ın kuzeyinde etkisizleştirildi. Bu bile PKK ile YPG arasında doğrudan bir organik ilişkiyi gösteriyor. Operasyon bu açıdan önemli.

Diğer taraftan baktığınız zaman Türkiye'nin Irak kırsalında istihbarat yeteneğinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kişi uzun bir süredir çok fazla ortada görülmüyor. Suriye'den Irak'a geçip Gara bölgesinde Murat Karayılan ile faaliyetler yürüttüğü tespit ediliyor. Bu çok uzun soluklu bir süreç. Irak'ın kuzeyi çok büyük ve PKK'nın da hakim olduğu bir saha. Çünkü ne Irak merkezi yönetimi oralarda gerçek bir varlık gösteriyor ne de bölgesel yönetim. Aslında Türkiye'nin o bölgeye girmesinin sebebi de o. Türkiye, uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerini koruyor. Bölgede büyük bir otorite boşluğu var. Öyle olunca bölgeden Türkiye'ye, sivillerin de hayatını alabilecek saldırılar vuku bulmasın diye Türkiye önleme amacıyla bölgeye girmek mecburiyetinde kaldı.