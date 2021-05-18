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Adım adım “Sofi Nurettin” operasyonu

A Haber
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Giriş: 18.05.2021 09:17
Güncelleme:18.05.2021 09:21
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'ya son dönemin en ağır darbesini indirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı teröristin Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan, çok sayıda eylemden sorumlu olan teröristin Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesi talimatını da verdiğini vurguladı. Peki kimdi bu isim? Hangi kanlı saldırılarda parmağı vardı? Sofi Nurettin nerede ve nasıl öldürüldü? Kuzey Irak’taki MİT ve TSK’nın operasyonu nasıl gerçekleştirildi? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz operasyonunu ayrıntılarını aktardı.
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