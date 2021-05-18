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Son dakika: Terörist Sofi Nurettin böyle vuruldu! MSB görüntülerini paylaştı

, terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'in etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı. PKK elebaşı Murat Karayılan’ın akıl hocası nasıl etkisiz hale getirildi? Terörist Sofi Nurettin kimdi? PKK elebaşı nasıl öldürüldü? Nokta operasyon nasıl yapıldı? Operasyonun zamanlaması neden önemli? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında anlattı. Başbuğ, "Bir müjde niteliğinde haberdi. Gelecekte örgütün en üst seviyede bir numarasına oturtulacak kadar ABD’nin önem verdiği bir teröristti etkisiz hale getirilen." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: Terörist Sofi Nurettin böyle vuruldu! MSB görüntülerini paylaştı

MSB, 'Cumhurbaşkanımız Sn. 'ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu kod adlı terörist, 'ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından gelen açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye Genel Sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak'ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD'nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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MSB, 'Hiçbir terör örgütüne ve hiçbir teröriste artık rahat yok! Hangi deliğe girerlerse girsinler korkularıyla birlikte hesap verecekler. Saat 14.30'da teröristler için hazırladığımız mesaj için sosyal medya hesaplarımızda buluşalım.' açıklamasında bulunmuştu.

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